Noul secretar de stat American, Mike Pompeo, este la Bruxelles pentru discuții cu aliații din NATO.

Mike Pompeo este cel care a pregătit, cu câteva săptămâni în urmă, într-o vizită secretă la Phenian, întâlnirea dintre președintele Trump și Kim Jong Un, care va avea loc în mai sau în iunie.

Casa Albă a publicat acum pe contul de Twitter poze de la întâlnire.

JUST RELEASED: Photos of Secretary of State Pompeo in North Korea. Secretary Pompeo will do an excellent job helping President Trump lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. pic.twitter.com/pQ0P8hbMTN