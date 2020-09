Haos la testarea profesorilor în Spania EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Mii de profesori din Madrid s-au așezat la rand încă de la primele ore pentru a fi testați.

Coada s-a întins pe un km și jumătate și a fost imposibil să se mențină distanța de siguranță.

Toți s-au plâns de proasta organizare și de faptul că au primit solicitarea de a se prezenta la centru cu doar o seară înainte.

După haosul din prima zi de testare, reprezentanții centrului au rămas fără materiale sanitare și au anunțat că vor relua prelevarea probelor vineri.

Autoritățile sanitare din Madrid au pus la dispoziție 100 de mii de teste pentru noul an școlar, care ar trebui să înceapă luni.

Oana Dobrescu, corespondent TVR: "Deschiderea noului an școlar stă sub semnul întrebării în Spania. Sindicatele profesorilor din Catalonia tocmai au anunțat că nu vor să înceapă cursurile până când nu vor avea garanția că au fost luate toate măsurile de prevenire a răspândirii virusului în școli. Este cea de-a patra comunitate autonomă care cere amânarea începerii noului an școlar".

