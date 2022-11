Mii de oameni din Drobeta Turnu-Severin stau în frig din cauza avariilor la rețeaua de termoficare și a datoriilor

25 de avarii s-au produs la rețeaua de termoficare a orașului, în doar 2 zile. Conductele au cedat una câte una, iar muncitorii au lucrat continuu să le repare pentru că mii de apartamente au fost afectate.

Marcel Cernică, director, firmă de reparaţii: Țevile au peste 31-32 de ani, durata de viață a traseelor de apă subterană e de 20 de ani, de aceea se și corodează.

Alți locatari, nu puțini la număr, îndură frigul din cauza datoriilor. Afectați sunt și cei care sunt cu plățile la zi.

Peste 20 de asociații din oraș au restante uriașe. La una dintre ele trebuie achitați 400.000 de lei. Până acum s-au strâns doar 7.000 de lei.

Drăghița Ianculovici - administrator de asociație: Până acum au plătit doar câțiva pentru că consideră că sunt opționale. Am deschis procese din noiembrie 2021. e un individ care are peste 100 de milioane, an de an

Ilie Alecu - director SPAET: Datoria totală către furnizorul de energie termică este undeva la 5.700.000 de lei, iar cele 21 de asociații care sunt sistate și nu au primit încălzire începând cu data de 15 sunt însumează 2.800.000 de lei

Reprezentanții societății de termoficare spun că vor relua furnizarea de agent termic la consumatorii cu datorii doar după ce vor începe să achite din ele.

