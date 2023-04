Mii de israelieni au protestat pentru a 13-a săptămână față de reforma justiției

Fluturând drapeluri israeliene, manifestanţii au defilat prin centrul oraşului scandând "democraţie" şi purtând pancarte împotriva guvernului condus de Benjamin Netanyahu, unul dintre cele mai de dreapta din istoria Israelului.



Manifestaţii mai reduse numeric au fost organizate şi în alte oraşe din ţară.

De la anunţul proiectului de reformă la începutul lui ianuarie, zeci de mii de israelieni au manifestat în fiecare săptămână pentru a denunţa proiectul, precum şi politica promovată de guvernul format în decembrie de Netanyahu.

Tel Aviv: Protesters against Netanyahu's threshold-dictatorship government raise a banner portraying Netanyahu, Ben Gvir, and Smotrich with the words 'SECURITY BREACH' in protest against the risk posed by the three to the security of Israel and the stability of the Middle East. pic.twitter.com/S23D3Rxq9k