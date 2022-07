Mihailo Podoliak: Ucraina nu va semna un acord de deblocare a exporturilor de cereale decât cu ONU şi cu Turcia. Rusia să semneze un acord distinct

"Ucraina nu semnează niciun document cu Rusia. Noi semnăm un acord cu Turcia şi cu ONU şi ne asumăm angajamente faţă de acestea. Rusia semnează un acord similar cu Turcia şi ONU", a indicat pe Twitter Mihailo Podoleak.

El a avertizat că Ucraina nu va accepta nici o escortă din partea navelor ruseşti pentru exporturile sale şi nici prezenţa vreunui reprezentant al Moscovei în porturile sale, promiţând o "ripostă militară imediat" la orice "provocare" rusească după încheierea acestui acord.

"Toate inspecţiile navelor de transport vor fi efectuate de grupuri comune în apele Turciei dacă va fi nevoie", a adăugat el.

Regarding the Istanbul agreement "on the export of grain". Previously.



1. Ukraine does not sign any documents with Russia. We sign an agreement with Turkey and the UN and undertake obligations to them. Russia signs a mirror agreement with Turkey and the UN. 1/2