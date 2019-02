Mihai Tudose, la România 9 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Mihai Tudose, fost prim-ministru: "Nu l-am mai vrut pe Cuc (n.r., Răzvan Cuc) și pe cine era la C.N.I. (Compania Națională de Investiții) fiindcă... definiția idioțeniei este să faci același lucru și să te aștepți la rezultate diferite. Hai să nu mai facem cu aceiași oameni care au reușit să nu facă 27, 28 de ani, autostrăzi, să încercăm altfel. Și-am văzut, sunt documente, cu Banca Mondială, BEI-ul și BERD-ul, băi, faceți-le voi! Pe banii voștri și decontați la Bruxelles! Deci nu costa România un sfanț. Cu oamenii voștri, pe procedurile voastre, ca să nu mă întrebe pe mine cineva: băi, de ce faci tu autostrada cu Ionuț? Nu fac eu, frate, o face Banca Mondială, care mi-o dă gata. Și cu banii de la Bruxelles. Atîta tot. Și asta o făcea domnul Felix Stroe, ca ministru al Transporturilor, cu mine prim-ministru, cu Ciolacu Marcel viceprim-ministru, cu Banca Mondială, și cu BERD-ul și cu BEI-ul. Ceea ce acuma n-o să se mai întâmple. Dar atunci eu am lăsat un protocol semnat cu Banca Mondială pe asumare de calendar și-o hotărâre de guvern, un memorandum, cu prima tranșă de împrumut pentru Ploiești - Brașov, în decembrie. Primul lucru pe care l-a făcut noul ministru al Transporturilor - a declarat că nu mai vrea acord cu Banca Mondială, că are o soluție mai ieftină. Dumnezeule, ce poate fi mai ieftin decât gratis?".

Fostul premier a vorbit în emisiunea România 9 despre cum a plecat de la conducerea Guvernului și a dezvăluit mai multe detalii despre modul în care Liviu Dragnea conduce PSD.

Iată emisiunea integrală:

