"Este rezultatul unei bătălii politice, este expresia dorinței românilor din țară și din diasporă, respectăm votul românilor. Eu cred că pentru Viorica Dăncilă și pentru PSD a fost extrem de improtant în această perioadă să fim alături de români, să arătăm românilor cum ar trebui să arate un președinte pentru o țară care trebuie să fie o țară democrată, o țară europeană în adevăratul sens al cuvântului, și eu cred că faptul că reușim să avem un număr de voturi aproape egal cu cel pe care l-am obținut în decembrie 2016 ne arată că reușim să ne recuperăm electoratul", a declarat Mihai Fifor.

"Evident că nu te poți mulțumi cu așa ceva, pentru că noi n-am jucat la un scor, să zicem 'călduț'. Pe noi ne-a interesat să câștigăm aceste alegeri pentru că am considerat că Viorica Dăncilă și considerăm că Viorica Dăncilă ar fi fost o soluție mult mai bună decât Klaus Iohannis pentru români", a adăugat secretarul general al PSD.

"Nu putem decât să ne pregătim pentru următoarea bătălie politică, pentru că, până la urmă, asta fac partidele politice, o să avem o agendă importantă și în Parlament", a subliniat Fifor.

Întrebat dacă PSD va continua cu Viorica Dăncilă președinte, iar el secretar general, Mihai Fifor a declarat că vor exista discuții în zilele următoare. "Cu siguranță vom avea un Comitet Executiv în zilele următoare, dar deocamdată, în seara aceasta, suntem foarte atenți la finalizarea numărătorii paralele, pentru că asta cred că e important în acest moment", a arătat Fifor.

"Poate că am fi avut nevoie de un pic mai mult timp. Să nu uităm, am avut de recuperat după votul din 26 mai un număr important de voturi, Partidul Social Democrat a trecut prin momente complicate în mai și cred că în toată perioada de când Viorica Dăncilă a preluat acest partid, în speță în 29 iunie și până astăzi, am încercat să revenim alături de români și să ducem mesajul pe care Viorica Dăncilă și PSD l-au avut de dat românilor", a conchis Mihai Fifor.

