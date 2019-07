Mihai Covaliu, preşedinte COSR: “Sper să depăşim zece medalii la JO de la Tokyo din 2020! Putem lua aur şi la fotbal”

Cu fix un an înaintea începerii Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a declarat, conform unui comunicat Agerpres, că îşi doreşte ca delegaţia României să câştige cel puţin zece medalii.

Mihai Covaliu, noul preşedinte COSR / FOTO: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO, http://foto.agerpres.ro

„Eu îmi doresc să depăşim zece medalii, dacă toate lucrurile vor merge aşa cum ne dorim. Mă voi abţine sau poate nu să plâng când îi voi vedea pe sportivii români pe podium, ştiu ce înseamnă să-ţi îndeplineşti un vis”, a afirmat oficialul român.

Mihai Covaliu este de părere că sportivii români trebuie să fie atenţi la modul în care îşi vor gestiona acest an până la Jocurile Olimpice.

“Cel mai important este ca toţi să fie la capacitate maximă din punct de vedere fizic şi mental. Atunci vom putea vorbi de rezultate excepţionale la Jocurile Olimpice. Depinde de fiecare cum va gestiona acest an până la JO. Îţi poţi spori sau diminua şansele la medalii”, a spus preşedintele COSR.

Mihai Covaliu: “Avem mare încredere în România! Putem lua aur şi la fotbal!”

Preşedintele COSR are încredere în delegaţia României şi speră la câştigarea unei medalii la aur la tenis şi fotbal.

"Sunt convins că la tenis putem lua aurul, avem atuuri puternice: Simona Halep şi Horia Tecău. Aşa cum fotbaliştii au reuşit să intre în careul de aşi la EURO, sunt absolut convins că la Tokyo îşi vor propune să urce pe podium. Băieţii au dovedit că au valoare. Când crezi în tine, Olimpiada este locul şi momentul să-ţi îndeplineşti obiectivele. Trebuie să ne aşteptăm ca fiecare sportiv să se autodepăşească, să-şi dorească să urce pe podium. Avem mare încredere în Team România", a explicat Covaliu.

Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Thomas Bach: „Nu am văzut niciodată un oraş mai bine pregătit decât Tokyo!”

În capitala niponă, a avut loc un eveniment organizat pentru marcarea acestui moment (365 de zile până la debutul competiţiei), la care a fost prezent şi prim-ministrul japonez Shinzo Abe, alături de reprezentaţii comitetului nipon de organizare Tokyo-2020 şi alţi responsabili sportivi din Ţara Soarelui Răsare.

"Pregătirile înregistrează progrese excelente. Pot spune cu adevărat că nu am văzut niciodată un oraş olimpic mai bine pregătit decât Tokyo, cu un an înaintea Jocurilor Olimpice. Peste un an, Japonia va face istorie. Atunci când JO 2020 de la Tokyo vor începe, ochii întregii lumi vor fi îndreptaţi către Japonia", a spus preşedintele CIO.

Competiţia va avea loc între 24 iulie şi 9 august 2020 şi va fi transmisă de TVR.

ŞTIRILE ZILEI