Mihai Covaliu i-a propus Anei-Maria Popescu să se alăture echipei COSR. Sportiva nu a răspuns încă, precizând că nu a luat o decizie în ceea ce priveşte viitorul său

Ana Maria Popescu

"Mă bucur că tânăra generaţie are un exemplu aşa cum este Ana-Maria Brânză. Este un sportiv desăvârşit... s-a operat, dar tot a mers la Tokyo şi tot a câştigat medalia pe care şi-a dorit-o atât de mult. Sunt convins că povestea Anei continuă, acum s-a închis doar un capitol. Ştim că Ana-Maria Popescu este un brand naţional, un brand olimpic şi de aceea suntem încântaţi să îi facem o primă propunere să rămână alături de sport, să vii în echipa Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, pentru a-i ajuta pe sportivi să îşi îndeplinească visele. Sunt absolut convins că ştii cum să faci acest lucru şi că locul tău este aici, la cel mai înalt nivel. Eşti un om de valoare, te apreciez, îţi mulţumesc pentru tot", a spus Covaliu, fost campion olimpic la sabie.



Preşedintele nu a menţionat funcţia propusă, dar cel mai probabil aceasta este cea de consilier în cadrul COSR.



Ana-Maria Popescu nu a oferit un răspuns ofertei primite de la preşedintele COSR, precizând că nu a luat încă o decizie în ceea ce priveşte viitorul său.



"Mulţumesc pentru ofertă, dar dacă mai aveam 20 de ani, atunci când le ştiam pe toate, aş fi zis 'Da'... dar acum îmi dau seama că mai am mult de învăţat. Dar rezultatele care mă recomandă pe mine sunt obţinute pe planşa de scrimă. Mai departe, eu nu am decât de învăţat. Indiferent de ce voi face mai departe, fie că vorbim de CSA Steaua, Federaţia Română de Scrimă, COSR sau Ministerul Sportului, va trebui să învăţ. Nu am ajuns campion într-o zi. Sper să ajung în echipa în care pot deveni eficientă şi în care îmi pot folosi întreaga experienţă în beneficiul sportivilor români. Nu am nici cea mai vagă idee ce vreau să fac... sper că mai am răgaz până la finalul anului", a menţionat vicecampioana olimpică de la Tokyo.



Scrimera română Ana-Maria Popescu, vicecampioană olimpică la Tokyo, şi-a anunţat, la 7 decembrie, retragerea din activitate, ea precizând că nu mai are motivaţie să mai continue după o carieră de 20 de ani. Ultima sa competiţie a fost Cupa Mondială de spadă de la Dubai, acolo unde a câştigat medalia de argint.



În vârstă de 37 de ani, Ana-Maria Brânză Popescu a fost aleasă la sfârşitul lunii noiembrie de Federaţia Internaţională de Scrimă cea mai bună spadasină a lumii pentru a cincea oară, stabilind astfel un record. Ea a primit acest titlu în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020 şi 2020-2021.



Ana-Maria Popescu are în palmares 3 medalii olimpice (una de aur şi două de argint), 7 mondiale (2-2-3) şi 13 europene (7-4-2), alături de numeroase Cupe Mondiale câştigate, ea fiind cea mai titrată scrimeră din România.

