Mihai Covaliu, președintele COSR: Decizia privind obligativitatea unei ponderi de 40% a sportivilor români trebuia un pic mai bine pregătită. Am înţeles că se discută despre o amânare

Mihai Covaliu, preşedintele COSR

"Consider că trebuia făcută o mai bună consultare cu preşedinţii federaţiilor naţionale implicaţi direct în această decizie, şi mă refer aici la sporturile de echipă. Am înţeles că se discută zilele acestea despre o amânare a intrării în vigoare a ordinului ministrului. Decizia doreşte să aducă un plus de valoare, dar e clar că trebuia un pic mai bine pregătită. În momentul în care vom pregăti lucrurile foarte bine se vor vedea şi efectele. Nu însă pe termen scurt, pentru că în sportul de performanţă nu pot exista minuni. Nu se face nimic peste noapte, e nevoie de timp, răbdare şi de consultări pentru a lua deciziile ele mai bune", a spus Covaliu.



Ministerul Sportului a anunţat, la 7 iulie, printr-un mesaj publicat pe un site de socializare, că începând cu sezonul 2022-2023 impune obligativitatea unei ponderi de 40% a sportivilor români la competiţiile naţionale în sporturile de echipă. "Ministrul Sportului, Eduard Novak, a semnat ordinul care stabileşte obligativitatea unei ponderi de participare de minimum 40% a sportivilor români, din totalul de sportivi participanţi la competiţiile sportive naţionale oficiale, în sporturile de echipă. Obiectivul acestei măsuri constă în susţinerea sportului de înaltă performanţă şi a sportivilor români, iar ducerea la îndeplinire se va realiza de către federaţiile sportive naţionale, prin statutele şi regulamentele proprii, începând cu sezonul competiţional următor, 2022-2023", precizat ministerul pe pagina oficială de Facebook.



Mihai Covaliu a subliniat că sportul în România trebuie să devină o prioritate naţională şi a precizat că a avut o întâlnire cu premierul Nicolae Ciucă în care a discutat despre infrastructură şi sportul de masă.



"Sportul trebuie să devină o prioritate naţională. Sportul are multiple beneficii. Eu sper ca aceste rezultate din ultimul timp să îî determine pe cei care ne conduc şi sunt în poziţie de decizie să facă acest lucru pentru sport. Am avut o întâlnire cu premierul Nicolae Ciucă şi cu ministrul Sportului unde am discutat despre infrastructură, despre sportul de masă. Fiecare împreună putem să împingem înainte sportul. Am discutat de mai multe ori cu Roxana Mărăcineanu, ministru al Sportului în Franţa. Ea mi-a spus că Franţa investeşte foarte mult în sportul de masă şi în cel şcolar pentru că o dată făcută această selecţie şi formare de acolo ies vârfurile care se duc la cele mai bune echipe. E simplu, putem face şi noi acelaşi lucru. Exact în acest sens am discutat cu primul ministru al României, a înţeles perfect acest aspect şi i-a spus ministrului Sportului că i se pare o idee bună. Aşa că eu sunt convins că într-o viitoare strategie vom vedea foarte bine delimitate aceste borne", a menţionat Covaliu.

