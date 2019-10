Lacrimi pentru Mihai Constantinescu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Zeci de persoane i-au adus un ultim omagiu cântărețului Mihai Constantinescu. Prieteni, colegi, dar şi oameni care i-au iubit muzica au mers la Biserica Sfânta Paraschiva din Capitală, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul neînsufleţit al artistului.

Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de decorare post-mortem a interpretului de muzică ușoară Mihai Constantinescu.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, șeful statului a conferit post-mortem Ordinul Național 'Pentru Merit' în grad de Cavaler lui Mihai Constantinescu în semn de "apreciere pentru importanta carieră artistică dedicată muzicii ușoare românești, pentru dăruirea prin care s-a impus ca un model al tinerelor generații de interpreți".

"Eu simt o mare durere pentru că ne cunoaştem de aproape 55 de ani, de când eram studenţi. Am cântat în aceeaşi trupă prin '65 cu Petre Magdin, trupă studenţească. Apoi am cântat mult timp împreună pe scenă şi cu Olimpia Panciu, am avut multe spectacole în ţară și în străinătate, sute de emisiuni de televiziune, de show-uri care şi acum se pot vedea pe youtube. Mihai rămâne - îmi este greu să vorbesc la trecut, dar va fi întotdeauna în sufletele tuturor generaţiilor, pentru că el, fiind un tip sincer în ceea ce făcea, și în viața de zi cu zi, dar și în artă, era un tip sincer, sufletist. El era sincer, cânta din inimă şi publicul a simțit asta, de aceea era iubit şi va fi iubit întotdeauna de toate generaţiile, începând de la copiii mici până la bunici", a declarat compozitorul Marius Țeicu, vechi prieten al artistului.

Octavian Ursulescu l-a caracterizat pe Mihai Constantinescu drept ''cel mai bun prieten, cel mai bun coleg, o persoană tonică, veselă, mereu pusă pe glume".

"Ultima oară l-am prezentat la Sala Palatului, acum mai puţin de un an, la concertul in memoriam Dan Spătaru. Cu siguranţă vom face cândva şi un concert in memoriam Mihai Constantinescu", a spus Ursulescu.

La biserică, soţiei cântăreţului i-a fost înmânată distincţia - Ordinul Naţional "Pentru Merit" în grad de Cavaler - oferită post-mortem artistului de preşedintele Iohannis, pentru întreaga carieră.

După slujba religioasă, sicriul cu trupul neînsufleţit al artistului, acoperit cu drapelul României, a fost scos din biserică în aplauzele oamenilor care l-au iubit şi admirat, care au ţinut să-l conducă pe ultimul drum.

Mihai Constantinescu a murit, marți seară, la vârsta de 73 de ani, la Spitalul de Urgență Floreasca, unde era internat din luna mai.

Iubit de mici și mari, Mihai Constantinescu a dat muzicii românești unele dintre cele mai îndrăgite șlagăre. A pus pe portativ iubire, zâmbete, flori și raze de soare, strânse in cântece care au încântat generații după generații. Cu timbrul său vocal special, Mihai Constantinescu a cucerit scena, televiziunea și publicul.

Pentru generații întregi, Mihai Constantinescu va rămâne unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. A cântat în melodiile sale iubirea și bucuria de a trăi.

În anii ‘70, la TVR a făcut spectacol în "Un trio formidabil", alături de Marius Țeicu și Olimpia Panciu, lansat de Titus Munteanu.

Mai târziu, a fascinat publicul cu melodiile interpretate alături de Anastasia Lazariuc.

Absolvent al Institutului de Educație Fizică și Sport, Mihai Constantinescu a urmat și Școala Populară de Artă.

A făcut parte din corul de copii al Radiodifuziunii, iar în anul 1964 a intrat în grupul Mondial. În această perioadă încep să-i apară primele piese.

A fost interpret, compozitor și textier, coleg de generație cu Dan Spătaru și Cornel Constantiniu.

Prietenii și apropiații l-au descris adesea ca pe un artist sentimental și sensibil. La rându-i, declara că mereu s-a simțit "ca un copil puțin mai mare și poate un pic mai înțelept".

