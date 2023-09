Migranții din Lampedusa, relocați în Sicilia. Guvernul italian a cerut sprijinul Uniunii Europene, pentru ca Tunisia să primească banii promiși în schimbul opririi valului migrator

Insula Lampedusa, cu o populație de 6.000 de persoane, a fost luată cu asalt în ultimele zile. Acolo au ajuns peste 6.000 de migranți, deși se pot găzdui doar 400 de oameni. Mulți migranți, care au călătorit în condiții inumane, supraviețuiesc de câteva zile pe insulă cu apă și biscuiți. În față acestei crize, șefa guvernului de la Roma cere sprijinul Bruxelles-ului.



Giorgia Meloni, premierul Italiei: Anunţ în primul rând că i-am scris preşedintelui Comisiei Europene pentru a-i cere să vină cu mine la Lampedusa, pentru a vedea gravitatea situaţiei cu care ne confruntăm şi să accelereze imediat implementarea acordului cu Tunisia, prin transferarea resurselor convenite.



Disputa pe seama migranților a intrat adânc în teritoriul politic. Potrivit unui fost ministru german al migrației, acordul dintre Uniunea Europeană, Italia și Tunisia a înrăutățit situația, în loc să o îmbunătățească. Drept dovadă, că numărul migranților ajunși în Italia a crescut cu 83% anul acesta, față de anul trecut.



Matthew Saltmarsh, purtător de cuvânt, Agenția ONU pentru Refugiați: Am spus de mult timp Europei şi tuturor actorilor implicaţi că este absolut crucial să apară spiritul partajării responsabilităţii. Cu alte cuvinte, nu poate fi doar responsabilitatea statelor de frontieră, ca Italia, care primeşte primii sosiţi, să îi cazeze pentru perioade îndelungate. Trebuie să existe o soluţie prin care alte ţări europene să intervină şi acolo există o anumită formă de relocare.



Acordul dintre Uniunea Europeană și Tunisia are drept scop prevenirea migrației ilegale din nordul Africii. Paza de coastă tunisiană a început să blocheze o parte din vasele cu migranți care pleacă spre Italia, după semnarea acordului în vara acestui an. Însă, Comisia Europeană nu ar fi furnizat încă banii promiși Tunisiei, în schimbul prevenirii migrației, adică 100 de milioane de euro.

