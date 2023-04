Michelle Yeoh, desemnată cea mai bună actriţă la gala premiilor Oscar, va primi premiul ''Women in Motion'' la Festivalul de la Cannes

Michelle Yeoh / FOTO: Shutterstock

''Actriţă şi producătoare de origine malaysiană şi de renume internaţional, Michelle Yeoh sfidează convenţiile de mai multe decenii. Întruchipând pe ecran rolurile unor femei complexe şi hotărâte, a contribuit la lupta contra stereotipurilor de gen şi de vârstă în cinema'', au subliniat organizatorii într-un comunicat.



Cunoscută graţie unor filme precum ''Tomorrow Never Dies'' şi ''Crouching Tiger, Hidden Dragon'', a fost recompensată în luna martie cu Oscarul pentru cea mai bună actriţă datorită interpretării din pelicula ''Everything Everywhere All At Once''.



Premiul ''Women in Motion'' a fost iniţiat în cadrul Festivalului de la Cannes de grupul francez de lux Kering în 2015, iar pe lista câştigătoarelor s-au aflat până acum Jane Fonda, Isabelle Huppert şi Viola Davis.

ŞTIRILE ZILEI