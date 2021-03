Michelle Obama va fi inclusă în panteonul celor mai reprezentative femei din SUA

Michelle Obama

National Women's Hall of Fame a anunţat lista personalităţilor promoţiei 2021 care vor fi incluse în cadrul unei ceremonii desfăşurate pe 2 octombrie.



Pe listă se mai află scriitoarea Octavia Butler, care a decedat în 2006, Rebecca Halstead, cu o carieră de aproape trei decenii în cadrul forţelor armate, poeta Joy Harjo, artista Judy Chicago şi activista Emily Howland, decedată în 1929, care a învăţat foşti sclavi cum să citească şi să scrie în adăposturile pentru refugiaţi unde a lucrat în timpul Războiului Civil din Statele Unite.



''Michelle Obama s-a remarcat drept una dintre cele mai influente şi reprezentative femei din secolul al XXI-lea'', se precizează pe pagina de internet a National Women's Hall of Fame.



''The National Women's Hall of Fame va celebra includerea în persoană a acestor femei extraordinare cu prilejul ceremoniei sale bianuale de pe 2 octombrie 2021.''



Organizaţia a precizat că monitorizează cu atenţie situaţia COVID-19 în statul New York şi va lua toate măsurile necesare pentru ca ceremonia în persoană să se desfăşoare în siguranţă pentru toţi participanţii.



Vânzarea biletelor va începe în aprilie sau mai, a mai precizat organizaţia. Ceremonia va fi transmisă în direct prin streaming şi va fi disponibilă în mod gratuit publicului.



Potrivit reprezentanţilor săi, National Women's Hall of Fame, cu sediul în Seneca Falls, New York, este cea mai veche organizaţie din Statele Unite dedicată celebrării realizărilor unor femei americane de excepţie.

