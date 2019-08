Michael Jackson, chel și plin e cicatrici EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Medicii legişti au dezvăluit ca Michael Jackson era chel; nu avea deloc păr nici in creştet, nici la tâmple. Artistul îşi tatuase craniul cu negru, ca să lase impresia că are păr. Ori de câte ori ieşea in public, purta perucă. În plus, Michael Jackson avea corpul plin de cicatrici de la nenumăratele operatii estetice pe care le suferise: la nas, la baza gâtului, pe braţe, la încheieturile mâinilor şi în multe alte zone.

