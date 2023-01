Michael Flatley, creatorul spectacolului ''Lord of the Dance'', diagnosticat cu o ''formă agresivă de cancer''

Michael Flatley / FOTO: Twitter

Coregraful şi dansatorul în vârstă de 64 de ani a devenit faimos graţie spectacolului de dans irlandez ''Riverdance'', care a fost susţinut pentru prima dată în anul 1994, într-o pauză de şapte minute în cadrul concursului Eurovision.



''Dragi prieteni, avem un anunţ personal de împărtăşit, Michael Flatley a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer'', se spune pe pagina de Instagram a coregrafului.



''A trecut printr-o intervenţie chirurgicală şi se află în grija unei echipe excelente de medici. Nu vom oferi alte detalii în acest moment. Avem nevoie doar de rugăciunile şi de gândurile voastre bune. Vă mulţumim'', precizează acelaşi mesaj.



După succesul înregistrat la Eurovision 1994, ''Riverdance'' a fost extins într-un spectacol de sine stătător şi a avut premiera la Point Theatre din Dublin în 1995.



Michael Flatley, care s-a născut la Chicago într-o familie de muncitori irlandezo-americani, a lansat apoi un spectacol propriu, intitulat ''Lord of the Dance''.



A mai creat, produs şi regizat alte spectacole, printre care ''Feet of Flames'' şi ''Celtic Tiger''



Michael Flatley s-a remarcat apoi şi în industria filmului, regizând şi jucând în thrillerul cu spioni ''Blackbird'' (2018).



În această peliculă, din distribuţia căruia mai fac parte Eric Roberts, Patrick Bergin şi Ian Beattie, Michael Flatley interpretează un fost agent MI6, Victor Blackley, care revine în lumea spionajului.



Anul trecut, coregraful şi dansatorul irlandezo-american a lansat un turneu ''Lord Of The Dance'' în scopul colectării de fonduri destinate Ucrainei.

