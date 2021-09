"Mi s-a întâmplat să simt nevoia să citesc ceva și să nu am de unde". Campanie prin care se strâng cărți și rechizite pentru copiii de la sate

În timp ce pentru unii copii începutul școlii este prilej de bucurie și de cumpărături de cărți și rechizite, alte familii din comunitățile vulnerabile abia au ce pune pe masă. De cărți nici nu poate fi vorba. Așa că organizațiile non-guvernamentale vor să sprijine, la început de an școlar, educația. Printr-un proiect demarat astăzi, câteva mii de copii vor avea acces la cărți, manuale și alte rechizite, din donații.

"Mi s-a întâmplat de multe ori să simt nevoia să citesc ceva și să nu am de unde". Denisa are 13 ani și locuiește în comuna Dumeşti din județul Vaslui. Adoră să citească și, deși părinții ei nu își permit să îi cumpere des cărți, face eforturi să citească tot ce poate: de la colegi, prieteni sau cunoștinte. Școala la care învață are o singură bibliotecă, unde nu sunt multe cărți.

În aceeași situație sunt zeci de mii de copii din comunitățile vulnerabile, așa că organizațiile non guvernamentale vin în sprijinul comunităților sărace de la sate, pentru dotarea bibliotecilor.

Chiar dacă e prima zi a campaniei, deja au venit oameni care au vrut să contribuie la educația copiilor de la sate.

Campania se va derula în 10 orașe din țară, până la sfârșitul lunii septembrie.

