Metrorex riscă să rămână fără mentenanţă la metrou din cauza datoriilor de zeci de miliarde de euro la Alstom

Compania franceză Alstom, care asigură mentenanţa metroului bucureştean, ia în considerare suspendarea progresivă a serviciilor de mentenanţă a flotei de metrou în luna iulie, dacă Metrorex nu achită facturile restante. Alstom spune că Metrorex are datorii de peste 33 de milioane euro, adică peste 160 de milioane lei, sumă ce corespunde unui an de plăţi restante. În replică, Metrorex a precizat că a achitat o parte din sumele aferente serviciilor realizate în anul 2022 și continuă să plătească facturile ce vor fi emise în acest an.