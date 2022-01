Meteorologi: Avertizări de ceaţă şi polei în judeţe din Dobrogea şi Moldova

Ceață

Conform prognozei de specialitate, până la ora 13:00, în judeţul Tulcea va fi ceaţă persistentă şi vizibilitate redusă sub 200 de metri.



De asemenea, până la ora 14:00, în judeţele Botoşani (localităţile: Hudeşti, Coţuşca, Suharău, Havârna, Rădăuţi-Prut, Ibăneşti, Cristineşti, Avrămeni, George Enescu, Manoleasa, Păltiniş, Mileanca, Pomârla, Darabani, Drăguşeni, Cordăreni, Viişoara, Conceşti, Mitoc şi Adăşeni) şi Galaţi (îndeosebi în: Galaţi, Tuluceşti, Frumuşiţa, Piscu, Independenţa, Slobozia Conachi, Vânători, Braniştea, Schela, Smârdan şi Şendreni) ceaţa va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, asociată cu burniţă.



În funcţie de condiţiile locale vor exista şi condiţii de formare a poleiului sau gheţuşului.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

