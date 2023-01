METEO | Vreme schimbătoare şi temperaturi maxime de 20 de grade în Bucureşti, în următoarele zile. Cod galben de vânt puternic în 16 judeţe, până marţi seara. Informare de precipitaţii şi viscol în zona montană, până joi

METEO

Potrivit estimărilor Administraţiei Naţional de Meteorologie (ANM), publicate luni, în Capitală, în intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 - 17 ianuarie, ora 8:00, cerul va fi temporar noros, iar spre dimineaţă vor fi condiţii de ceaţă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 0 - 2 grade.



De asemenea, în perioada 17 ianuarie, ora 8:00 - 19 ianuarie, ora 20:00, vremea se va încălzi semnificativ, astfel că valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice datei. Astfel, maximele vor fi de 14 - 15 grade în după-amiaza zilei de marţi (17 ianuarie), apoi de 18 - 20 de grade, iar minimele se vor situa între 5 şi 9 grade.



Temporar, cerul va avea înnorări şi vor fi condiţii pentru averse slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilelor de miercuri şi joi (18 şi 19 ianuarie).



ANM a emis, luni, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă până marţi seara în zone din 16 judeţe, precum şi o informare de precipitaţii moderate, vânt şi viscol în zona montană înaltă, ce va expira joi seara.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 - 17 ianuarie, ora 22:00, în Carpaţii Meridionali şi Occidentali şi local în Banat, va fi Cod galben de vânt, cu intensificări de 60 - 80 km/h. De asemenea, la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor depăşi 100 km/h, va fi viscol şi vizibilitate scăzută.



Judeţele vizate de atenţionarea Cod galben de vânt sunt: Braşov, Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Timiş, Mehedinţi, Vâlcea, Sibiu, Alba, Hunedoara, Gorj, Cluj, Sălaj, Bihor, Arad şi Caraş-Severin.



Totodată, în intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 - 19 ianuarie, ora 20:00, va fi în vigoare o informare de vreme rea în cea mai mare parte a ţării. Astfel, îndeosebi în jumătatea de vest a ţării va ploua, la munte vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri temporar va ninge. Cantităţile de precipitaţii acumulate vor depăşi 20 - 25 l/mp, iar în Carpaţii Occidentali şi Meridionali pe arii restrânse 50 l/mp.



Vântul va avea intensificări la munte şi începând din noaptea de marţi spre miercuri (17/18 ianuarie), la altitudini mari în masivele sudice, va sufla tare cu viteze de peste 100 - 110 km/h, viscolind ninsoarea şi spulberând zăpada.



Local şi temporar, vor fi intensificări ale vântului şi în restul teritoriului, cu rafale în general de 55 - 65 km/h, îndeosebi în vest şi sud-est.

CUM VA FI VREMEA PÂNÂ PE 29 IANUARIE





Meteorologii estimează o vreme mult mai caldă decât normalul perioadei din calendar, în această săptămână, urmând ca, după data de 22 ianuarie, regimul termic să tindă spre valori normale de temperatură, deşi în unele regiuni acestea vor fi pozitive pe timpul zilei, relevă prognoza publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă pentru intervalul 16 - 29 ianuarie.



În Banat, pe parcursul primei săptămâni, valorile de temperatură se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei. În zilele cele mai calde, respectiv 17 şi 18 ianuarie, vor fi maxime de 12 - 15 grade şi minime de 4 - 8 grade, iar între 19 şi 22 ianuarie temperatura aerului, cu mici oscilaţii, va avea valori maxime de 5 - 9 grade şi minime de la -2 la 2 grade, mediat regional. Ulterior, răcirea vremii va continua, în timpul nopţilor vor fi valori negative, ce vor coborî spre o medie de până la -4 grade (apropiate de normele din ultima decadă a lunii ianuarie), iar ziua vor fi în general între 2 şi 5 grade. În intervalul 17 - 22 ianuarie, vor fi precipitaţii frecvente şi local se vor acumula cantităţi de apă mai însemnate, astfel că regimul pluviometric va fi excedentar; va ploua, iar între 20 şi 22 ianuarie vor fi posibile şi precipitaţii mixte. În cea de-a doua săptămână, probabilitatea pentru precipitaţii va fi relativ redusă.



În Crişana, în prima săptămână, valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei. În zilele cele mai calde, respectiv 17 şi 18 ianuarie, vor fi maxime de 12 - 15 grade, iar minimele vor oscila între 4 şi 8 grade. În perioada 19 - 22 ianuarie, temperatura aerului, cu mici oscilaţii, va avea valori maxime de 5 - 10 grade şi minime de la -1 grad la 3 grade, mediat regional. Apoi, răcirea vremii va continua şi în timpul nopţilor vor fi valori negative ce vor coborî spre o medie între -4 şi -3 grade, iar ziua vor fi în general între 2 şi 5 grade. În intervalul 17 - 22 ianuarie vor fi precipitaţii frecvente şi local se vor acumula cantităţi de apă însemnate, astfel că regimul pluviometric va fi excedentar. Va ploua şi între 20 şi 22 ianuarie vor fi posibile şi precipitaţii mixte. În cea de-a doua săptămână, probabilitatea pentru precipitaţii va fi relativ redusă.



În Transilvania, în cea mai mare parte a intervalului de referinţă, valorile termice se vor situa peste cele climatologic specifice lunii ianuarie, cu abateri pozitive semnificative între 17 şi 22 ianuarie, când se vor înregistra maxime de la 9 la 15 grade, respectiv minime între 0 şi 5 grade. Din data de 23 ianuarie, vremea se va mai răci, însă în marea lor majoritate temperaturile estimate vor fi mai ridicate decât cele normale: 0 - 4 grade, ziua, şi între -6 şi -2 grade, noaptea, mediat regional. Între 18 şi 22 ianuarie, vor fi precipitaţii locale, temporare - la început ploi, apoi posibil mixte, regimul pluviometric fiind uşor excedentar în vestul şi sud-vestul regiunii. În a doua săptămână, probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai redusă.



În Maramureş, până în jurul datei de 23 ianuarie, vremea se va menţine mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru această lună, cu medii ale temperaturilor maxime de 5 - 9 grade şi ale minimelor între 1 grad şi 5 grade, valori diurne chiar mai ridicate (de 10 - 13 grade) urmând a se înregistra în 18 şi 21 ianuarie. Din 24 ianuarie este estimată o răcire a vremii, astfel că temperaturile vor deveni mai apropiate de cele normale, cu maxime de până la 4 grade, respectiv minime ce vor ajunge şi la -6 grade. În perioada 17 - 22 ianuarie, precipitaţiile vor fi frecvente şi local mai însemnate cantitativ - ploi la început, apoi posibil mixte. În cea de-a doua săptămână, regimul pluviometric va fi deficitar, cu probabilitate de precipitaţii redusă.



În Moldova, la începutul intervalului, vremea va fi în încălzire accentuată, astfel încât valorile de temperatură vor fi semnificativ mai ridicate decât cele normale în luna ianuarie, cu medii ale maximelor de 6 - 13 grade (chiar mai mari în data de 18 ianuarie) şi ale minimelor de 0 - 6 grade. Din data de 23 ianuarie, temperaturile vor fi în scădere, dar în general se vor situa tot peste cele climatologic specifice, fiind estimate valori diurne de la un grad la 4 grade, respectiv nocturne de la -6 la -2 grade, mediat regional. Între 17 şi 19 ianuarie, pe areale restrânse va ploua slab, iar pentru perioada 20 - 23 ianuarie sunt estimate precipitaţii locale, mixte. Din 24 ianuarie, probabilitatea pentru precipitaţii va fi redusă.



În Dobrogea, vremea va fi în încălzire apreciabilă, iar între 17 şi 21 ianuarie valorile termice vor fi semnificativ mai ridicate faţă de cele obişnuite în această perioadă din an. Media maximelor va oscila între 11 şi 17 grade, în timp ce minimele se vor încadra în ecartul 5 - 10 grade. În a doua săptămână, temperaturile vor fi în scădere, dar se va situa peste normele climatologice ale ultimei decade de ianuarie, fiind estimate valori diurne de 3 - 7 grade şi nocturne de la -2 la 2 grade. Pe parcursul întregului interval de referinţă, regimul pluviometric va fi deficitar, probabilitatea pentru precipitaţii locale fiind mai ridicată între 22 şi 25 ianuarie.



În Muntenia, încălzirea apreciabilă a vremii din prima parte a intervalului va determina înregistrarea unor valori termice semnificativ mai ridicate faţă de cele normale în luna ianuarie, în special între 17 şi 19 ianuarie, când media maximelor va ajunge şi la 19 grade. Minimele vor fi cuprinse între 4 şi 8 grade. Temperaturile vor fi în scădere începând din 23 ianuarie, dar chiar şi după această dată este estimat un regim termic mediu în general peste cel climatologic specific perioadei, cu valori diurne de 4 - 9 grade şi nocturne între -3 şi 0 grade. În primele zile, pe arii restrânse, vor fi averse de ploaie, în general slabe, iar probabilitatea pentru precipitaţii locale va fi mai ridicată între 21 şi 23 ianuarie.



În Oltenia, pe parcursul primei săptămâni, valorile de temperatură vor fi în creştere şi se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei. În zilele cele mai calde, respectiv 18, 19 şi 20 ianuarie, vor fi maxime diurne de 13 - 19 grade şi minime nocturne de 4 - 8 grade, iar la începutul intervalului şi între 21 şi 23 ianuarie, temperatura aerului va avea valori maxime de 5 - 9 grade şi minime între -2 şi 2 grade, mediat regional. Ulterior, răcirea vremii va continua, însă regimul termic va fi în general peste cel mediu caracteristic în ultima decadă a lunii ianuarie. În prima săptămână, regimul pluviometric va fi excedentar, cu precipitaţii predominant sub formă de ploaie pe arii extinse şi local mai însemnate cantitativ. În a doua parte a intervalului, probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai redusă.



La munte, până în data de 20 ianuarie, regimul termic va fi caracterizat de valori semnificativ mai ridicate decât ar fi normal în această perioadă din an, astfel că se vor înregistra maxime de 2 - 9 grade şi minime de la -3 la 3 grade, mai mici doar la peste 1.800 de metri altitudine. Ulterior, vremea se va răci, iar până la finalul intervalului de referinţă vor alterna zilele cu temperaturi apropiate de normal, în special pe creste, cu zile în care vor fi valori uşor peste cele specifice lunii ianuarie. În perioada 17 - 22 ianuarie, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a zonei montane şi local, cu precădere în masivele vestice şi sud-vestice se vor înregistra cantităţi de apă însemnate. La început vor fi mai ales ploi şi lapoviţă, cu ninsoare doar la altitudini foarte mari, după care vor predomina ninsorile. În cea de-a doua săptămână, probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai scăzută.

sursa Agerpres

