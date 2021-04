METEO | Cum va fi vremea în perioada următoare, inclusiv de Paște. Aflați cele mai noi actualizări făcute de specialiștii ANM pentru fiecare zonă a țării

METEO

În Banat, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel de la valori termice diurne în jur de 12 grade în prima zi a intervalului se va ajunge la o medie a acestora de 18 - 19 grade în data de 22 aprilie. Ulterior, este posibilă o scădere uşoară de temperatură, însă după 26 aprilie sunt prognozate medii ale temperaturilor maxime apropiate de mediile multianuale, ce se vor situa în jurul valorii de 21 de grade. Media valorilor minime de temperatură va oscila între 4 şi 7 grade în prima parte a intervalului, valori mai scăzute fiind posibile în jurul datei de 25 aprilie, iar pentru sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai sunt prognozate minime, în medie de 6 - 10 grade. În prima săptămână sunt prognozate ploi locale şi trecător descărcări electrice, iar ulterior probabilitatea de apariţie a acestora se va menţine ridicată, în special în zilele de 26 şi 27 aprilie şi spre începutul lunii mai.



În Crişana, vremea se va încălzi uşor, iar de la valori termice diurne sub mediile multianuale, ce se vor situa în jurul a 12 grade, se va ajunge la o medie a acestora de 17 - 18 grade, pe 22 aprilie. După acest interval este posibilă o scădere de temperatură, însă începând din 26 aprilie sunt prognozate medii ale temperaturilor maxime apropiate de normele climatologice, care la nivelul regiunii vor înregistra o medie de 18 - 20 de grade. În perioada 19 - 26 aprilie, media temperaturilor minime va fi cuprinsă între 4 şi 7 grade, valori mai scăzute fiind posibile în jurul datei de 25 aprilie, iar pentru sfârşitul lunii şi începutul lunii mai sunt prognozate minime, în medie de 6 - 9 grade. În prima săptămână sunt prognozate ploi locale îndeosebi în timpul după-amiezelor, când, trecător, se vor semnala şi descărcări electrice. Ulterior, probabilitatea de apariţie a ploilor se va menţine ridicată, în special în jurul datei de 27 aprilie şi spre începutul lunii mai.



În zona Transilvaniei, valorile termice diurne vor fi tot mai ridicate de la o zi la alta, astfel că, în 22 aprilie, se va ajunge la o medie a acestora de 16 - 17 grade. Spre finalul săptămânii, este posibilă o scădere de temperatură, însă după 26 aprilie sunt prognozate medii ale temperaturilor maxime apropiate de mediile multianuale, care la nivelul regiunii vor înregistra o medie de 18 - 20 de grade. În ceea ce priveşte evoluţia temperaturilor minime, până în 26 aprilie media acestora se va situa în jur de 3 grade, cu o probabilitate destul de ridicată de fi mai scăzute în jurul datei de 25 aprilie. Pentru sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai sunt prognozate minime, în medie de 5 - 7 grade. Pe tot parcursul intervalului de prognoză, sunt prognozate ploi locale, probabilitatea de apariţie a acestora fiind mai ridicată în prima săptămână, în 27 şi 28 aprilie şi spre începutul lunii mai.



În Maramureş, în primele zile ale intervalului, vremea se va încălzi uşor de la o zi la alta, iar pe 22 aprilie se va ajunge la o medie a maximelor de 16 grade. Spre finalul săptămânii (23 - 25 aprilie), este posibilă o scădere de temperatură, însă după 26 aprilie sunt prognozate medii ale maximelor apropiate de normalul climatologic al perioadei, care la nivelul regiunii vor înregistra o medie în creştere treptată spre 20 de grade. Media temperaturilor minime va fi de 4 - 5 grade, în primele zile ale intervalului, însă în jurul datei de 25 aprilie sunt estimate valori apropiate de limita de îngheţ (până la un grad Celsius). În a doua săptămână de prognoză, sunt prognozate minime în limite normale pentru această perioadă, în medie de 6 - 8 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii, izolat mai însemnate cantitativ va fi mai ridicată în intervalul 20 - 23 aprilie, dar şi spre finalul lunii aprilie (în zilele de 27 şi 28) şi începutul lunii mai.



În regiunea Moldovei, vremea se va încălzi uşor în primele zile ale intervalului, de la o medie a maximelor termice de 12 - 13 grade, până la 18 grade, în 22 aprilie, însă spre finalul săptămânii se va reveni la o medie regională de numai 14 grade. Pentru sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai sunt estimate valori termice diurne apropiate de normele climatologice, la o medie pentru întreaga regiune de 18 - 20 de grade. Minimele termice nu vor avea variaţii semnificative şi se vor situa, în medie, între 4 şi 6 grade, valori mai ridicate urmând a se înregistra spre finalul perioadei, când se vor atinge 8 - 10 grade. Probabilitatea pentru ploi temporare va fi ridicată în cea mai mare parte a intervalului. În special în primele zile ale intervalului, izolat sunt posibile şi cantităţi mai însemnate.



În Dobrogea, la începutul intervalului, pe fondul nebulozităţii persistente, valorile termice diurne se vor situa sub normele climatologice caracteristice pentru a doua decadă a lunii aprilie, respectiv o medie de 12 - 13 grade. Vremea se va încălzi în zilele de 22 şi 23 aprilie, când la nivelul regiunii se vor atinge maxime de 17 - 18 grade, dar spre finalul săptămânii se întrevede o scădere de temperatură, la valori diurne în medie de 14 - 15 grade. În această perioadă, minimele termice nu vor avea variaţii semnificative şi se vor situa în medie între 6 şi 8 grade. Pentru sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai, sunt estimate maxime în jurul a 18 grade şi minime, în medie de 9 - 11 grade. În primele două zile, temporar va ploua, iar local cantităţile de apă vor fi însemnate. În restul intervalului ploile vor fi posibile pe arii mai restrânse.



În Muntenia, la începutul intervalului şi pe fondul nebulozităţii persistente, valorile termice diurne se vor situa sub normele climatologice caracteristice pentru a doua decadă a lunii aprilie, respectiv o medie de cel mult 13 - 14 grade. Mai târziu, vremea se va încălzi, iar pe 22 şi 23 aprilie se vor atinge maxime, în medie, de 19 - 20 grade. Spre finalul săptămânii sunt prognozate maxime mai scăzute, în jurul a 16 grade. În această perioadă, minimele termice nu vor avea variaţii semnificative şi se vor situa în medie între 4 şi 7 grade. După data de 26 aprilie regimul termic va fi caracterizat de valori termice normale pentru această perioadă, respectiv o medie regională a maximelor de 20 - 22 de grade şi de 8 - 10 grade pentru temperaturile minime. Va ploua pe arii extinse la începutul intervalului, când şi cantităţile de apă vor fi însemnate, iar local şi temporar şi în restul perioadei.



În Oltenia, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel că de la valori termice diurne în jurul a 12 grade, în prima zi, se va ajunge la o medie a acestora de 19 - 20 grade, în zilele de 22 şi 23 aprilie. Ulterior este posibilă o scădere uşoară de temperatură, însă după 26 aprilie sunt prognozate medii ale temperaturilor maxime apropiate de mediile multianuale, ce se vor situa în jurul a 22 de grade. Media valorilor minime de temperatură va oscila între 4 şi 6 grade în prima parte a intervalului, iar pentru sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai sunt prognozate minime, în medie de 8 - 10 grade. La începutul săptămânii, pe arii extinse, vor fi ploi în general moderate cantitativ, iar în restul perioadei, probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în zilele de 23 şi 24, precum şi după 27 aprilie.



La munte, până pe data de 26 aprilie, vremea se va menţine relativ rece, cu valori termice diurne pentru întreaga zonă, ce vor oscila între 4 şi 7 grade, respectiv minime preponderent negative, în general cuprinse între -4 şi zero grade. Spre sfârşitul intervalului de prognoză, se va încălzi treptat, media maximelor urmând să atingă 10 - 12 grade, iar minimele termice vor înregistra o medie de 2 - 4 grade. Temporar, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a intervalului, sub formă de ploaie, în timp ce în zona înaltă vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

