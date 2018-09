Protest pe muzică de pian EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Davide Martello a sosit în Piața Victoriei cu pianul construit de el, tras de o bicicletă.

A fost primit cu aplauze de cei aproape 200 de oameni care îl așteptau. Melodii celebre precum Imagine, Let It Be, Bella Ciao sau compoziții de Beethoven au răsunat în piață.

Nici ploaia torențială nu a oprit spectacolul. Cei prezenți și-au unit umbrelele și au întins bannerele pentru a-l proteja pe artistul german.

Martello a cântat două ore și jumătate, iar la final a transmis un mesaj clasei politice din România: "Să se gândescă la viitor, nu la prezent. Prezentul nu durează. Oamenii plătesc guvernul pentru a-şi face treaba. Dacă nu şi-o fac, nu ar trebui sa fie acolo. Să îşi facă treaba! Pianul se referă la oameni care se adună împreună şi se bucură".

Cei prezenți, aseară, în Piața Victoriei nu au uitat violențele de la protestul diasporei.

Davide Martello a devenit cunoscut lumii întregi după concertele susținute în Piața Taksim din Istanbul, la Teatrul Bataclan din Paris sau la Kiev, pe Euromaidan. În 2012, a susținut un concert de Crăciun în Afganistan.

