Potrivit tradiției, fiecare vizită pontificală se termină cu o mini-conferință de presă în care papa trimite mesajele și gândurile sale lumii întregi. În ciuda efortului uriaș depus în cele trei zile petrecute în România, Papa Francisc a mai avut puterea să le vorbeasca ziariștilor care îl însoțeau.

Diana Dumitrascu, reporter TVR i-a adresat Suveranului Pontif următoarea întrebare: Sfinte Părinte. Sanctitatea Voastra ştie că milioane de conaţionali ai noştri au emigrat în ultimii ani. Ce mesaj transmiteţi unei familii care îşi lasă acasă copiii pentru a merge în străinătate să lucreze, pentru a le asigura o viaţă mai bună? În primul rând, acest lucru mă face să mă gândesc la dragostea în familie pentru că despărţirea în doi, trei, nu e un lucru frumos. Ne face să încercăm să ne reunim. Dar, a încerca să oferi familiei o viaţa mai bună este o dovadă de dragoste. Am auzit la slujba de ieri ce a spus femeia care lucrează în străinătate pentru a-şi ajuta familia. Întotdeauna acest lucrui este dureros. Dar, de ce pleacă? Nu pentru a face turism, ci din necesitate. De multe ori nu se întâmplă pentru că ţara natala nu găseşte soluţii! De multe ori e vorba de rezultatul politicii mondiale care impune aşa ceva. Eu am văzut istoria ţării tale, după căderea comunismului, şi am văzut că multe companii s-au mutat spre est pentru a plăti mai puţin. Dacă închizi azi o companie laşi oamenii în stradă. Asta este o nedreptate mondiala. E vorba de lipsă de solidaritate. E o suferinţă, a răspuns Papa Francisc.

Să încerci să găseşti un loc de muncă nu este uşor în situatia actuală mondială a finanţelor, a economiei. Dar, gândiţi-vă ca aveţi o rată a natalităţii impresionantă. La voi nu se vede infernul demografic din Europa. E o nedreptate că nu sunt locuri de muncă pentru atâţia tineri. Şi, rezolvarea acestei situaţii nu depinde numai de România, ci de ordinea mondială şi financiară. De această societate de consum modernă. De nevoia de a avea mai mult.

Astfel, mulţi oameni rămân singuri. (…) Singurul meu răspuns este un apel la solidaritate mondială. În acest moment când România deţine preşedinţia Consiliului UE găndiţi-vă un pic la asta!, a continuat Sfântul Părinte.

Întrebat de reporterul Radio Maria ce raporturi sugerează României între catolici și ortodocși, între diverse etnii, între clasa politică și societatea civilă, Suveranul Pontif a făcut apel la unitate și cooperare.

În general, trebuie să existe o mână întinsă când sunt conflicte. Azi, o ţară cu o natalitate ca a voastră, cu un viitor ca al vostru, nu poate deveni victima fricţiunilor!, a fost răspunsul Papei.

Papa a avut un program extenuant, dar a rămas cu o impresie fantastică despre România: Din cauza condiţiilor meteorologice de ieri am fost fost obligat să merg cu maşina doua ore şi jumătate. Am văzut un peisaj superb. Dar cum l-am văzut? Am traversat toată Transilvania. Este o frumuseţe, nu am mai văzut ceva atât de natural, a mărturisit Sfântul Părinte.

În finalul discuției, Papa a spus: Europa trebuie să se uite la provocarile viitorului altfel va fi depășită! Rugați-vă pentru Europa!

