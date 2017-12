Mesaje de Crăciun, Telejurnal ora 20.00 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"De Crăciun, mă gândesc la Londra şi la Manchester, ale căror personalităţi puternice au strălucit în faţa atacurilor teroriste anul acesta", a spus Elisabeta a II-a în discursul său televizat, înregistrat la Palatul Buckingham.

Regina a vorbit despre „privilegiul” de a-i întâlni pe copii supravieţuitori atacului din Manchester şi pe părinţii lor, numindu-i „un exemplu pentru noi, toţi, de curaj şi optimism”. Concertul care a fost organizat la câteva zile după atac a fost, în opinia suveranului, „o puternică revendicare a teritoriului şi a oraşului căruia acei tineri îi spun acasă”.

Mai multe atacuri teroriste au avut loc în Marea Britanie în 2017, soldate în total cu moartea a 35 de persoane.

În martie, la Londra, un bărbat a intrat cu un vehicul în oamenii aflaţi pe Podul Westminster, apoi a înjunghiat un poliţist în faţa Parlamentului. 5 persoane au murit atunci.

În seara de 22 mai, un britanic de origine libiană s-a aruncat în aer la finalul unui concert al solistei americane Ariana Grande, la Manchester Arena. 22 de persoane au murit şi 116 au fost rănite. Printre victime s-au aflat şi şapte copii.

În iunie, trei bărbaţi într-o camionetă au intrat în trecătorii de pe London Bridge, apoi au înjunghia mai multe persoane în zona Borough Market. 8 persoane au murit.

Regina Elisabeta, în vârstă de 91 de ani, a vorbit și despre căsnicia sa cu Prinţul Philip. Cei doi au sărbătorit anul acesta nunta de platină - 70 de ani de la căsătorie. În discursul său, Regina a salutat "simţul umorului" şi "sprijinul" pe care i le-a oferit soţul său, Prinţul Philip, în vârstă de 96 de ani, în toţi aceşti ani.

„Nu ştiu dacă fusese inventat termenul de “platină” pentru a 70-a aniversare a căsătoriei când m-am născut eu. Nu se aştepta nimeni să dureze atât. Chiar şi prinţul Philip a decis că este timpul să o lăsăm mai uşor, făcându-şi, după cum a spus în termeni economici, partea”, a spus ea, făcând referire la retragerea soţului ei din atribuţiile publice. „Ştiu că susţinerea şi simţul unic al umorului lui vor rămâne la fel de puternice”.

Mesajul s-a încheiat, la fel cum a început, cu intonarea imnului şi a colindului „It Came Upon the Midnight Clear” de către Commonwealth Youth Orchestra and Choir, conduse de directorul artistic Paul Carroll.

Regina a spus în final: „Dragostea generoasă şi exemplul lui Iisus Hristos au fost cele care m-au inspirat în vremuri bune şi rele”.

În mesajul său de Crăciun, Regele Spaniei, Felipe al VI-lea al Spaniei, a cerut Parlamentului regional recent ales să renunțe la acțiuni în favoarea secesiunii.

"Cu numai câteva zile în urmă, cetăţenii Cataloniei şi-au ales reprezentanţii în legislativul regional. Aceştia trebuie să rezolve problemele tuturor catalanilor, respectând pluralismul şi gândindu-se responsabil la binele comun. Nu poate fi un drum al excluderii sau confruntării" – Regele Felipe al VI-lea al Spaniei.

Liderul de la Casa Albă a vorbit despre miracolul Crăciunului.

"Dragi compatrioţi, eu şi Melania suntem încântaţi să urăm Americii şi întregii lumi un Crăciun fericit! În acest sezon al bucuriei, petrecem timp alături de familiile noastre, refacem legăturile de dragoste şi bună înţelegere între cetăţeni şi, cel mai important, celebrăm miracolul Craciunului" - Donald Trump.

