Mesajele preşedintelui şi premierului la începutul anului şcolar

De multe ori, copiii sunt cei care resimt efectele negative ale corupţiei sau ale nepăsării statului, a declarat, luni, preşedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de deschidere a noului an de învăţământ de la Şcoala "Ferdinand I". Premierul Viorica Dăncilă a declarat, cu prilejul deschiderii anului şcolar în comuna Sântămăria Orlea, din judeţul Hunedoara, că este important ca elevii din mediul rural să aibă aceleaşi oportunităţi ca şi copiii din mediul urban, primul ministru menţionând că îşi doreşte ca un număr cât mai mare dintre aceştia să poată urma cursurile unei facultăţi.

"Este imperativ ca respectul să fie în centrul procesului de educaţie din şcoli. Şi când spun asta mă refer la respectul pe care îl datoraţi profesorilor voştri, dar şi la respectul cu care profesorii, la rândul lor, au obligaţia să vă trateze. Toţi copiii, fără niciun fel de discriminare, trebuie să se simtă la şcoală încurajaţi, protejaţi şi în siguranţă", a afirmat şeful statului.



El a vorbit despre efectele pe care corupţia o are asupra copiilor români.



"Din nefericire, în România nu suntem încă în această situaţie, iar de multe ori copiii sunt cei care resimt efectele negative ale corupţiei sau ale nepăsării statului", a punctat el.



Preşedintele a subliniat că "autorităţile au datoria de a crea un mediu sigur în clase, însă multe şcoli din ziua de astăzi nu au nici măcar un serviciu de pază funcţional".



"Este tot de datoria autorităţilor să asigure un drum sigur către şcoală. Dar iată că şi aici există tergiversări în organizarea şi decontarea transportului elevilor, ba, mai mult, există demersuri ale Guvernului care scot transportul rutier judeţean din aria serviciilor publice", a spus el.



Conform preşedintelui, "copiii sunt expuşi riscurilor atât în interiorul şcolii, cât şi în drumul către şcoală".



"Aceste dovezi de nepăsare trebuie să înceteze. Avem nevoie de o normalizare a modului în care interacţionăm cu instituţiile statului, iar această normalizare poate fi făcută doar prin educaţie şi împreună cu oamenii cărora le pasă şi care acţionează. Nimic nu se schimbă de la sine. Toţi cei care au puterea de a contribui la schimbare au responsabilitatea să o facă", a afirmat şeful statului.

Viorica Dăncilă: Copiii din mediul rural merită aceleaşi oportunităţi ca şi cei din mediul urban



"Am considerat că trebuie să particip la deschiderea anului şcolar şi la o şcoală din mediul rural. Este important să ne îndreptăm atenţia către copiii din mediul rural, care merită aceleaşi oportunităţi ca şi cei din mediul urban. Am găsit aici un primar foarte inimos, investiţii în şcoli, în grădiniţă, ceea ce arată preocuparea atât a administraţiei locale, dar şi a Guvernului României, pentru că sunt proiecte desfăşurate la nivel guvernamental", a spus Viorica Dăncilă.



În discursul rostit în faţa profesorilor, părinţilor şi elevilor, premierul a menţionat că educaţia reprezintă o şansă pentru copii şi pentru dezvoltarea comunităţilor locale.



"Educaţia înseamnă pentru aceşti copii o viaţă mai bună, un trai mai bun, oportunitatea de a-şi clădi un rost în viaţă. Educaţia reprezintă, concret, ieşirea din sărăcie, combaterea violenţei domestice, o stare de sănătate mai bună, ambiţii personale mai mari (...) Educaţia înseamnă o dezvoltare mai bună a comunităţilor locale. (...) Îmi doresc ca un număr cât mai mare dintre voi să ajungă la liceul pe care vi-l doriţi, la facultatea pe care o doriţi. Îmi doresc ca voi să faceţi parte dintre acei elevi care ajung la facultate şi fac performanţă. Am încredere în potenţialul vostru, al tuturor, iar viitorul este al vostru. Pentru mine, personal, ca prim-ministru, este important să fac tot ce este posibil pentru a realiza aceste lucruri. Pentru mine, ca prim-ministru, este important să las în urmă un număr cât mai mare de elevi din mediul rural care să ajungă la facultate. Şi sunt mândră de această moştenire", a spus premierul.



La şcoala generală din comuna Sântămăria Orlea au început şcoala 205 copii.

