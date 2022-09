Mesaje pentru Serena Williams, la retragerea din tenis. Federer: Sunt unul dintre fanii tăi. Halep: Respect și admirație pentru această excepțională campioană. Mouratoglou: Ce călătorie a fost! Mulţumesc pentru tot!

Simona Halep și Serena Williams / FOTO: Simona Halep/Twitter

Marele jucător Roger Federer a avut un mesaj emoționat pentru campioana americană:

"Salut, Serena, sunt Roger. Vreau să te felicit pentru cariera ta impresionantă. Tu ştii ce ai realizat. Eu ştiu ce ai făcut şi ştiu, la fel ca şi tine, că a fost pur şi simplu uimitor. Probabil că părăseşti, cu sentimente diverse acest sport minunat, care ţi-a oferit totul şi chiar mai mult de atât. Îţi doresc ţie, familiei tale şi fanilor tăi tot binele. Eu sunt unul dintre fanii tăi. Ne va fi dor de tine.

Mă gândesc la ce a fost în 1999, la US Open, când jucai cu Martina Hingis. Am stat treaz până târziu să te văd cum lupţi şi acela a fost debutul unei cariere care avea să fie impresionantă.

Noi te vom primi mereu cu braţele deschise şi mereu ne vom bucura să te revedem. Aşa că, te rog, întoarce-te! Acum, bucură-te de acest moment, bucură-te de aceste săptămâni la US Open. Eu mă gândesc la tine, ai parte de tot respectul meu şi îţi doresc tot binele pentru viitor. Ai grijă de tine." - i-a transmis campionul elvețian, el însuși cu o carieră uimitoare și considerat de multă lume drept cel mai mare jucător al tuturor timpurilor.

"Cariera ei incredibilă a marcat istoria tenisului. Cu toate acestea, cele mai mari contribuții ale sale ar putea apărea de acum înainte. Îți mulțumim, Serena Williams! Călătoria ta continuă", a scris fosta mare jucătoare Billie Jean King.

Și campionul spaniol Rafael Nadal, deținătorul celor mai multe trofee de Grand Slam la masculin, a avut un mesaj de apreciere și mulțumire pentru Serena: „Bună, Serena. Din partea mea, pot doar să-ți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru toate lucrurile uimitoare pe care le-ai făcut pentru sportul nostru, esți un ambasador uimitor. A fost o mare onoare să împart cu tine c aproape toată cariera mea în tenis. Sincer, am multe amintiri cu tine câștigătoare, cu tine jucând și multe momente emoționante. A fost un privilegiu enorm. Îți urez numai bine în viitorul și în viața ta. Să sperăm că vom continua să ne vedem în circuit."

Jucătoarea română Simona Halep i-a transmis și ea un mesaj sportivei americane, cu care a jucat multe meciuri de-a lungul anilor, cel mai memorabil fiind probabil finala de la Wimbledon, din 2019.

"Puteți citi în ochii mei respectul și admirația mea pentru această excepțională campioană. Mult noroc în viață, Serena Williams!", a scris campioana noastră pe Twitter, unde a postat și o fotografie în care se salută cu Serena la fileu, la finalul unui meci.

Patrick Mouratoglou, cel care i-a fost antrenor timp de 10 ani Serenei Williams, iar în prezent o antrenează pe Simona Halep, a scris pe Instagram, unde a și postat două fotografii cu fosta lui elevă: "Ce călătorie a fost! Mulţumesc pentru tot! Îţi doresc tot binele în următorul capitol din viața ta".

"Serena a însemnat atât de mult pentru tenis și pentru lume, dar și pentru America. Mă uitam la mulțime și sunt atât de mulți oameni aici care nu au mai fost niciodată la un meci de tenis, nu știau care este scorul, vorbeau despre puncte. Ea a adus tenisul la un nivel complet nou și a transformat acest sport" - au fost cuvintele fostului jucător și actual comentator sportiv Mats Wilander.

Mesaje pentru marea campioană au venit și de la fost Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, de la jucătorul de golf Tiger Woods, de la superstarul din baschet LeBron James și de la celebra Oprah Winfrey.

Michelle Obama: „Felicitări pentru incredibila ta carieră, Serena Williams! Ce şansă am avut să putem vedea o tânără fată din Compton crescând şi devenind una dintre marile sportive ale tuturor timpurilor. Sunt mândră de tine, prietena mea şi abia aştept să văd vieţile pe care pe vei continua să le transformi cu talentul tău”.

Tiger Woods, unul dintre cei mai mari jucători de golf din istorie: „Tu eşti cea mai mare pe terenuri şi în afara acestora. Mulţumesc că ne-ai inspirat pe toţi să continuăm să visăm. Te iubesc, sora mea mai mică!!!”

LeBron James, cvadruplu campion al NBA: „A fost o onoare să-ţi urmăresc călătoria. Vreau doar să îţi mulţumesc pentru că ai fost această sursă de inspiraţie pentru atât de mulţi oameni”.

Oprah Winfrey: „25 de ani. Campioană. Eroină. Legendă pentru totdeauna!”

