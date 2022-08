Mesaje de solidaritate pentru Ucraina EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, urează succes Ucrainei astăzi, de Ziua Independenței. El a postat pe Twitter următorul mesaj: De Ziua Independenței Ucrainei, aduc un omagiu curajoaselor femei și bărbați ucraineni care luptă pentru libertatea și țara lor. NATO a sprijinit Ucraina de când este independentă și puteți continua să contați pe NATO atâta timp cât este nevoie. Ucraina va învinge!

On Ukraine’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 24, 2022

Și președinta Republicii Moldova Maia Sandu a transmis un mesaj Ucrainei pe contul său de pe Twitter în această dimineață: „Admirăm curajul poporului ucrainean și puterea de a-i sfida pe invadatori – apărători ai casei lor și luptători pentru libertate, independență și democrație. Sunteți o inspirație pentru generațiile viitoare. Vă stăm alături și vă dorim pace și prosperitate.”

On the Independence Day of Ukraine, we admire the courage& defiance of people - defenders of their home & fighters for freedom, independence & democracy. You are an inspiration for generations to come.

We stand with you & wish you peace & prosperity. Happy Independence Day ! pic.twitter.com/eEpk4zdf0p — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2022

Today the world marks Ukraine&39;s Independence Day



Six months into Russia’s unprovoked invasion, the UK continues to stand with the Ukrainian people.StandForFreedom StandWithUkraine pic.twitter.com/Z4d7GujEyh — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) August 24, 2022

Premierul britanic Boris Johnson a transmis poporului ucrainean felicitări de Ziua Independenței: ”Popor al Ucrainei, de Ziua Independenței voastre, vreau să știți acest lucru: oricât de mult va dura, Regatul Unit vă va fi alături.”

Prime Minister of the UnitedKingdom Boris Johnson congratulated the people of Ukraine on Independence Day. https://t.co/Qia5PDBJr7 — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2022

Reședința premierului britanic Downing Street nr. 10 a fost decorat cu un aranjament de flori albastre și galbene în onoarea Zilei Independenței Ucrainei.

Premierul în exercițiu, Boris Johnson, a fost văzut pozând în fața clădirii.

No 10 Downing Street has been decorated with a blue and yellow flower installation in honour of Ukraine’s independence day #Ukraine️ pic.twitter.com/YFQYx7rjbL — universe_mine (@universeya) August 24, 2022

Preşedintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukaşenko, principalul aliat al Rusiei, care a invadat în urmă cu şase luni Ucraina, a adresat miercuri un mesaj de felicitare poporului ucrainean cu prilejul Zilei Independenţei acestui stat, a anunţat serviciul său de presă, transmite AFP.



''Sunt convins că divergenţele actuale nu pot distruge baza multiseculară a relaţiilor sincere de bună vecinătate între popoarele celor două ţări'', a precizat în acest mesaj preşedintele Lukaşenko.



Belarusul va continua să se pronunţe pentru ''consolidarea contactelor prieteneşti pe baza respectului reciproc la toate nivelurile'' cu Kievul, a dat el asigurări.



''Preşedintele belarus le urează ucrainenilor un cer paşnic, toleranţă, curaj şi forţă pentru a reveni la o viaţă bună'', a adăugat serviciul de presă al preşedinţiei belaruse.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat pe Twitter o imagine colorată în culorile drapelului ucrainean a clădirii instituției pe care o conduce și următoarele mesaje: ”Pe 24 august, lumea sărbătorește Ziua Independenței Ucrainei. Deci în seara asta, Comisia Europeană poartă cu mândrie galben și albastru, pentru a arăta sprijinul nostru față de Ucraina. Suntem cu mândrie alături de prietenii noștri ucraineni în lupta lor pentru un viitor liber, independent și european.”

On 24 August, the world celebrates Ukraine Independence Day.



So tonight, the EU_Commission proudly wears yellow and blue, to show our support to Ukraine.



We proudly stand with our Ukrainian friends in their fight for a free, independent and European future. pic.twitter.com/LYOMzQLTK4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 23, 2022

”Dragi cetățeni ai Ucrainei, niciodată nu putem egala sacrificiile pe care le faceți în fiecare zi. Dar putem și vom fi alături de tine. UE a fost alături de dumneavoastră în această luptă încă de la început. Și vom fi cât va fi nevoie”, a adăugat Ursula von der Leyen.

Dear citizens of Ukraine, we can never match the sacrifices you are making every day.



But we can and will stand by your side.



The EU has been with you in this fight from the very beginning. And we will be for as long as it takes.#UkraineIndependenceDay pic.twitter.com/00iLU8I7sw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2022

De Ziua Independenței Ucrainei, afirmăm dreptul ucrainenilor de a fi liberi și de a face propriile alegeri. UE nu va înceta niciodată să sprijine independența Ucrainei și lupta sa curajoasă împotriva agresiunii ilegale a Rusiei.”, a transmis și președința Parlamentului European, Roberta Metsola.

Și președintele Klaus Iohannis a reiterat sprijinul și solidaritatea României cu poporul ucrainean.

On Ukraine’s Independence Day I reiterate Romania’s strong support and solidarity with Ukraine and the brave Ukrainian people who are courageously defending their country. This unjustified, unprovoked and illegal Russian aggression must stop! We stand with Ukraine ! — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) August 24, 2022

“On the Independence Day of Ukraine, we affirm the right of Ukrainians to be free and to make their own choices.



The EU will never cease to support Ukraine’s independence and its brave fight against the illegal Russian aggression.”



-Roberta Metsola, @EP_President pic.twitter.com/kabwVsZFo4 — European Parliament (@Europarl_EN) August 24, 2022

Palatul Victoria a fost iluminat în culorile drapelului ucrainean marți seară, între orele 20.00 și 24.00, cu prilejul marcării Zilei Drapelului de Stat al Ucrainei. Și miercuri, între orele 20.00 și 24.00, cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei clădirea Guvernului va fi iluminată în abastru și galben. "Deși simbolic, gestul acesta confirmă o dată în plus sprijinul nostru față de poporul greu încercat al Ucrainei, iar prin măsurile concrete pe care le-am luat la nivel de autorități și prin mobilizarea emoționantă a numeroși români pentru a-i ajuta pe cetățenii ucraineni refugiați, România s-a poziționat ferm alături de Ucraina și împotriva agresiunii militare neprovocată, ilegală și irațională declanșată de Rusia", a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Fostă republică sovietică, Ucraina sărbătoreşte Ziua Independenţei miercuri, zi în care marchează totodată şi împlinirea a şase luni de la invazia Rusiei asupra Ucrainei.

