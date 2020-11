Mesaje de adio pentru Draga Olteanu Matei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Iar Oana Pellea a scris pe facebook: "Tare drag i-a fost lui tata de ea. Tare dragă mi-a fost. Bunul Dumnezeu să o primească în Impartia sa".

"Draga Olteanu Matei lasă o moștenire culturală și acest lucru dă publicului o alinare", a declarat și actrița Medeea Marinescu.

Un mesaj de condoleanțe a transmis și ministrul Culturii.

Bogdan Gheorghiu, susține, într-un mesaj transmis după moartea actriței Draga Olteanu Matei, că anul acesta „devine tot mai asupru cu noi și ne răpește oameni dragi”.

„Anunțul medicilor de la Spitalul Sfântul Spiridon ne afectează pe toți. Anul acesta devine tot mai aspru cu noi și ne răpește oameni dragi, oameni care au scris istorie în România. Draga Olteanu Matei este unul dintre ei și e dureros că trebuie să ne luăm rămas bun. Am crescut urmărind rolurile sale, ne-am bucurat de interpretarea sa, am râs și plâns împreună. Să nu uităm nicio clipă să ne cinstim valorile”, a declarat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Tora Vasilecu, actriță: Momentul efectiv când m-am intersectat cu dânsa a fost la debutul meu cu filmul Cursa când am luat amândouă Premiul de Interpretare Ex Aequo, dânsa pentru filmul Patima, eu pentru Cursa. Sigur că am fost mândră... Ex Aequo cu o asemenea valoare mi-a dat și mie încredere în mine că sunt într-un anturaj foarte bun. Îmi dau lacrimile, cu vârsta devenim foarte sensibili. Dumnezeu să o aibă în pază acolo unde merge împreună cu marele colectiv de artiști de sus.

Mariana Mihuț, actriță: Eu am lucrat împreună cu Draga, a fost mama mea în Cadavru Viu. Un spectacol pus în scenă de Televiziunea Română cu Amza Pelea, cu Draga, cu mai multă lume și de acolo am amintiri de neșters alături de actrița și de omul Draga Olteanu. Îmi pare foarte rău că au rămas atât de puțini din generația aceea minunată. Un gând pios pentru ea și o lumânare care deja este aprinsă.

