Sanctiuni pentru Belarus. Declaratia jurnalistului retinut EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

După 24 de ore de la arestarea sa, Roman Protasevici a înregistrat un mesaj video, difuzat pe rețele de socializare dar și de presa de stat din Belarus.

„Salut, numele meu este Roman Protasevici şi am fost arestat pe aeroportul din Minsk. Acum sunt la centrul de detenţie numărul 1. Pot să declar că nu am probleme de sănătate, inclusiv probleme cardiace sau la alte organe. Ofiţerii de poliţie mă tratează corect, potrivit legii. Cooperez la anchetă şi am dat o declaraţie despre organizarea de proteste la Minsk”, a transmis jurnalistul în mesajul video.

În ciuda acestor asigurări, figura tânărului spune o cu totul altă poveste pentru cei care îl cunosc cel mai bine. Tatăl jurnalistului nu are nicio îndoială că totul este teatru și se teme că băiatul sau este torturat.

„Nu sunt cuvintele lui, nu e felul lui a de vorbi, este foarte rezervat şi se vede că este timorat. Foarte probabil are nasul rupt pentru că i s-a schimbat forma şi este acoperit cu o pudră albă, e dat cu pudră pe toată partea stângă a feţei, unde se vede şi o substanţă unsuroasă. Nici pachetul de ţigări nu este al lui, fumează altă marcă. Eu cred că a fost forţat să înregistreze acest mesaj”, spune Dimitri Protasevici, tatăl jurnalistului.

Între timp, la Bruxelles, liderii UE reuniți pentru Consiliul European au luat imediat atitudine. Ei consideră că deturnarea avionului de pasageri RyanAir care zbura de la Atena la Vilnius și arestarea lui Roman Protasevici reprezintă un atac la adresa securității internaționale și au luat primele decizii.

Președinta Comisiei Europene a mai spus că vor urmă noi sancțiuni împotriva persoanelor responsabile pentru deturnarea avionului dar și la adresa companiilor și entităților economice care finanțează regimul Lukașenko.

Duminică, avionul care mergea din Grecia spre capitală Lituaniei a fost forțat la sol din ordinul președintelui Lukașenko.

Autoritățile de la Minsk insistă că au primit o amenințare cu bombă din partea grupării palestiniene Hamas - lucru negat de organizația teroristă.

Aproape 7 ore, cei 126 de pasageri au fost ținuți pe aeroport, timp în care Roman Protasevici și prietena lui au fost arestați.

Deja mai multe companii europene au început să-și schimbe traseele pentru a evita spațiul aerian al Republicii Belarus.

ŞTIRILE ZILEI