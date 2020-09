Mercedes va scoate pe piaţă cel mai luxos model de până acum. Prețul nu a fost anunțat

Veniturile Mercedes au scăzut cu 30% în al doilea trimestru al acestui an, iar compania a raportat pierderi de 2 miliarde de dolari. De aceea, conducerea Mercedes își pune mari speranțe în modelul de lux care va fi lansat anul viitor. Reprezentanții companiei estimează că dacă vor câștiga cel puțin 2,4 miliarde de dolari dacă vor vinde 95.000 de exemplare.

Mercedes are avantajul că noul model este cel mai avansat de pe piaţă, din punct de vedere tehnologic. Are un număr mare de ecrane interioare, confort şi siguranţă la bord. Asta îi dă şanse serioase pentru vânzări mari.

În plus, concurența formată din BMW și Audi nu a mai lansat noi model de lux de un an și respectiv de trei an.

sursa mediafax

ŞTIRILE ZILEI