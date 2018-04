ABBA revine. Membrii legendarului grup suedez s-au reunit după 35 de ani de la ultimul lor album, pentru a înregistra două piese noi. Şi ne promit că le vom putea asculta la sfârşitul acestui an.

După ce s-au făcut remarcați la concursul Eurovision, în 1974, cu piesa Waterloo, Agnetha, Benny, Bjorn și Anni-Frid au vândut 400 de milioane de albume.

De prin anii '80, însă, nu mai cânta împreună. Și au hotărât că a venit vremea unei reuniri, măcar de dragul fanilor. De fapt, ideea încolțise acum câțiva ani, când ABBA, în formulă completă, a avut o celebră întâlnire acasă, în Stockholm.

BJORN ULVAEUS: "În aceeaşi cameră, toţi patru, nimeni altcineva. Am vorbit şi am tot vorbit şi cred că a fost acea chimie între noi".

ANNI-FRID: "Exact, ne-am conectat imediat!"

Au spus că ar fi amuzant să își unească forțele din nou, au mers în studioul de înregistrări și au rezultat două cântece noi-nouțe. Unul dintre acestea, "I Still Have Faith în You", va fi interpretat la un show special produs de NBC și BBC, în decembrie. Sunt amănunte pe care le-au dat cei 4 pe contul oficial de Instagram al formației.

Membrii grupului s-au separat în 1982, și de atunci au mai cântat o singură dată împreună, în 1986.

Despre noul proiect, au spus: "E ca și cum timpul a stat în loc și am fost plecați doar pentru o scurtă vacanță".

