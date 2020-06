Meghan, soţia prinţului Harry, mesaj de absolvire pentru elevii de la colegiul la care a învățat și ea în adolescență: Viaţa lui George Floyd a contat. Vedem că oamenii se unesc în solidaritate

"După cum am văzut cu toţii în ultima săptămână, ce se întâmplă în ţara noastră, în statul nostru şi în oraşul nostru natal, Los Angeles, a fost absolut devastator", le-a spus Meghan Markle într-un mesaj de absolvire elevilor de la Immaculate Heart High School într-o înregistrare video.

"Pentru că viaţa lui George Floyd a contat, viaţa lui Breonna Taylor a contat, viaţa lui Philando Castile a contat şi viaţa lui Tamir Rice a contat", a spus ea, referindu-se la alţi afro-americani care au murit în timpul operaţiunilor poliţiei.

Meghan, 38 de ani, le-a mărturisit elevilor că "îi pare rău că ei trebuie să crească într-o lume în care acest (rasism) este încă prezent".

Meghan a urmat cursurile gimnaziale ale Immaculate Heart în timpul revoltelor din 1992 din Los Angeles, care au fost "de asemenea declanşate de un act de rasism lipsit de sens".

Meghan şi-a amintit "cum s-au reunit oamenii" în 1992.

"Şi noi vedem asta chiar acum ...Vedem că oamenii se unesc în solidaritate. Vedem cum comunităţile se reunesc şi se ridică", a mai spus ea.

Meghan s-a descris drept "o femeie puternică şi sigură de sine". Ea a scris despre comportamentul rasist experimentat de ea şi de mama ei afro-americană, Doria Ragland.

The Duchess of Sussex has spoken out following the protests over the death of George Floyd.

More on #BBCBreakfast and here: https://t.co/oUvwhHNQ3b pic.twitter.com/l0ePS0dwN5