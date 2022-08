Medvedev susține că a fost ținta hackerilor. Ce mesaj controversat a apărut pe contul acestuia de Vkontakte

Consilierul lui Medvedev, Oleg Osipov, a declarat marți dimineață că contul lui Medvedev de pe rețeaua socială rusă VK a fost spart, a informat agenția de știri Interfax, potrivit The Moscow Times.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Medvedev a suferit o transformare publică, remarcă jurnaliștii de la MT, acesta devenind „un șoim politic” care cere dezmembrarea Ucrainei și etichetează oficialii europeni drept „imbecili”.

Postarea împărtășită celor 2,3 milioane de urmăritori de pe VK ai lui Medvedev spunea că, după ce va ocupa capitala ucraineană Kiev, Rusia va căuta să-și extindă granițele în alte zone.

De asemenea, în mesaj se vorbea despre statul Caucazului de Sud: „Georgia nu a existat niciodată înainte de reunificarea sa” cu Imperiul Rus în secolul al XIX-lea și Kazahstanul era „un stat artificial”.

Capturile de ecran ale postării au arătat că a fost vizualizată de 2.000 de ori înainte de a fi eliminată la aproximativ 10 minute după publicare.

Postarea nu a apărut pe canalul lui Medvedev de pe aplicația de mesagerie Telegram, unde actualul șef adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei publică în mod regulat tirade anti-occidentale către cei 670.000 de abonați ai săi.

Realizatoarea TV și fosta candidată la președinție Ksenia Sobchak a fost prima care a speculat că contul lui Medvedev a fost spart.

„Retorica [din postare] este prea mult chiar și pentru el”, a scris ea pe canalul ei Telegram luni seara.

Consilierul lui Medvedev, Osipov, a spus că cei care au spart contull vor fi pedepsiți.

Dmitry #Medvedev published a post in which he calls #Kazakhstan and #Georgia "artificial states" and says that "all the peoples inhabiting the once great and mighty #USSR, will once again live together in friendship".



Medvedev later claimed that his account had been hacked. pic.twitter.com/TgR2l4iG2E