Medicul Craiu nu recomanda vaccinarea femeilor gravide

În ceea ce privește imunizarea minorilor, medicul pediatru spune că nu sunt date suficiente, dar cel mai probabil cercetările vor aduce lămuriri anul acesta.

”Vaccinul este, din punct de vedere al reacțiilor adverse, sigur. În ceea ce privește eficiența, o să trebuiască să așteptăm câteva luni. Copiii sub 16 ani nu pot beneficia încă de vaccin, așa că în acest moment este foarte important ca noi părinții, mai ales din grupele de risc care am putea duce boala acasă, ar trebui să ne vaccinăm. În ceea ce privește femeile însărcinate, in protocol scrie foarte clar că nu există date suficiente”, spune medicul pediatru Mihai Craiu.

