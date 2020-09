Incertitudinea care planează asupra noului an şcolar, dar şi numărul mare de cazuri noi de COVID-19 îi sperie pe elevi şi părinţi. Unii dintre ei cred că ar fi mai bine să se înveţe de acasă, alţii n-au cu cine să-şi lase copiii acasă. Medicul de familie Eva Cristescu a declarat în emisiunea Ca`n viață că virusul ca rămâne în viețile noastre încă mult timp și trebuie să învățăm să conviețuim cu el. Frica părinților nu este nu motiv serios ca elevii să nu meargă la școală este de părere medicul.

Medicul de familie, Eva Cristescu, invitată în emisiunea Ca`n viață spune că Sars CoV 2 va rămâne în viața noastră foarte mulți ani de aici înainte. Și dacă vom avea un vaccin, va rămâne. Pentru gripă avem vaccin, dar virusul gripal există in continuare in viata noastră. Apariția unui vaccin nu duce la dispariția virusului, unii nu se vor vaccina cum nu se vaccinează nici de gripă, a subliniat medicul.

Eva Cristescu a mai arătat că elevii primesc scutire medicală doar dacă au probleme de sănătate și nu pot primi doar pentru că părinților le este teamă sa-i lase la școală.

Dacă copilul are o stare proastă de sănătate va primi scutire de scoală, altminteri pentru ce să-l scutim de scoală? Frica părintelui, dacă mă întrebați pe mine, nu este un motiv serios pentru scutirea de școală, a declarat invitata emisiunii Ca`n viață.

Cu privire la scenariul galben care prevede scoală mixtă, jumătate acasă și cealaltă jumătate la scoală, medicul Eva Cristescu spune că decizia în legătură cu împărțirea clasei ar trebui luată prin discuții cu părinții și cadrele didactice.

Nu medicul decide care este jumătatea de clasă care stă acasă și care este jumătatea care merge la scoală, cred că alegerea asta trebuie făcută la nivelul unității de învățământ prin discuții cu părinții și cu cadrele didactice, acolo se decide și nu pe scutire medicală, ci pe bună înțelegere, a arătat medicul Cristescu.

Interacțiunea cu bunicii, cu familia, încadrează foarte mulți dintre elevi în categoria de risc, dar cei mici trebuie totuși să-și continue parcursul lor, crede Eva Cristescu.

Mai toți elevii din țara românească sunt încadrați în categoria de risc pentru că toți au bunici și membri de familie care ar putea să aibă o boală cronică care să-i pună la risc (...) dar cei mici trebuie totuși să-și continue parcursul lor, a declarat medicul.

Invitata emisiinii Ca`n viață îi sfătuiește pe părinți să nu pună pe umerii celor mici responsabilitatea transmiterii COVID-19 și să nu le inducă acestora sentimente de panică.

Copii nu trebuie să se simtă vinovați și nu trebuie să le inducem sentimente de panică, mai mari decât este cazul. Sigur, vom fi atenți să nu ducem copii cu infecții respiratorii la școală, a subliniat medicul.

