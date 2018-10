Medicul Laura Topor Bălănescu, chirurgul care l-a operat pe Ştefan, băieţelul de un an şi 10 luni, decedat după ce a fost operat de hernie inghinală la spitalul Sanador, a vorbit astăzi, într-o conferinţă de presă despre cum a decurs intervenţia şi ce s-a întâmplat după operaţie.

Laura Topor Bălănescu, chirurgul care l-a operat pe băiețelul decedat la spitalul Sanador EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

“A fost un şoc, o mare traumă şi e regretabil ce s-a întâmplat. Este o anchetă în curs de desfăşurare, nu am cum să vă dau mai multe detalii. Nici eu nu ştiu, nu am nicio explicaţie în momentul acesta. Pot să vă spun atât: intervenţia chirurgicală a evoluat fără evenimente majore şi nici din punctul de vedere anestezic nu au fost lucruri care să iasă din obişnuinţă. Au fost respectate toate protocoalele. S-a spus că a fost o intervenţie banală, dar asta e uşor de spus. În primul rând, a fost o reintervenţie pe partea dreaptă, unde el mai avusese o intervenţie chirurgicală pentru o hernie femurală, iar pe partea stângă a fost un testicul necoborât. Procedura a fost respectată ca în orice alt spital de stat sau privat. Dacă este un copil de peste 1 an, operat de hernie inghinală, nici nu necesită monitorizare în terapie. Nu le-a spus nimeni părinţilor că este vorba despre o operaţie de rutină. (...) Toată echipa mea e în stare de şoc pentru ce s-a întâmplat.”, a declarat medicul Laura Topor Bălănescu.

Copilul de un an şi zece luni a murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în spitalul Sanador din Bucureşti, după ce fusese operat de hernie inghinală. Potrivit Institutului Naţional de Medicină Legală, un şoc hemoragic a fost cauza. După operație, copilul nu s-a simțit bine. Părinții au cerut ajutorul doctorilor din spital. Dar, în final, au fost nevoiți să cheme SMURD-ul.

Colegiul Medicilor din Bucureşti s-a autosesizat şi a demarat o investigaţie în acest caz. Şi Ministerul Sănătăţii a sesizat Colegiul Medicilor pentru verificarea conduitei terapeutice.

ŞTIRILE ZILEI