Mama copilului mort sâmbătă, la spitalul Sanador din Capitală, a fost audiată de procurori. Femeia îi acuză pe medicii din spitalul privat că i-au omorât copilul. La Parchetul Capitalei a fost audiat joi şi medicul SMURD care a încercat să îl resusciteze pe băiat. Și-a cerut scuze părinţilor că nu l-a putut salva. Pentru prima dată, şi-au spus şi medicii de la Sanador versiunea în faţa presei. Doctorul care l-a operat pe băiat susţine că nu are nicio explicaţie pentru ce s-a întâmplat şi că e în stare de şoc.

Mama copilului mort în spitalul Sanador, audiată de procurori

La o zi după ce și-a îngropat singurul copil, mama băieţelului de 1 an şi 10 luni mort sâmbătă, după o banală intervenție chirurgicală într-un spital privat din Capitală, a fost audiată de procurori.

Andreea Duță îi acuză pe medici că au stat nepăsători în timp ce starea copilului se înrăutăţea.

Când au văzut că starea micuțului se agrava, părinţii au sunat la SMURD. La sugestia chirurgului care l-a operat, spun ei, dar sunt contrazişi de medic.

La Parchetul Capitalei a fost chemat joi şi medicul de pe ambulanţa SMURD, care a încercat să îl salveze pe băieţel.

Pentru prima dată de la tragedie, reprezentanţii spitalului privat au făcut declaraţii.

Medicul Laura Topor Bălănescu, chirurgul care l-a operat pe Ştefan, a vorbit într-o conferinţă de presă despre cum a decurs intervenţia şi despre ce s-a întâmplat după operaţie.

“A fost un şoc și o mare traumă şi este regretabil ce s-a întâmplat. Este o anchetă în curs de desfăşurare, nu am cum să vă dau mai multe detalii. Nici eu nu ştiu, nu am nicio explicaţie în momentul acesta. Pot să vă spun atât: intervenţia chirurgicală a evoluat fără evenimente majore şi nici din punctul de vedere anestezic nu au fost lucruri care să iasă din obişnuinţă. Au fost respectate toate protocoalele. S-a spus că a fost o intervenţie banală, dar asta e uşor de spus. În primul rând, a fost o reintervenţie pe partea dreaptă, unde el mai avusese o intervenţie chirurgicală pentru o hernie femurală, iar pe partea stângă a fost un testicul necoborât. Procedura a fost respectată ca în orice alt spital de stat sau privat. Dacă este un copil de peste 1 an, operat de hernie inghinală, nici nu necesită monitorizare în terapie. Nu le-a spus nimeni părinţilor că este vorba despre o operaţie de rutină. (...) Toată echipa mea e în stare de şoc pentru ce s-a întâmplat.”, a declarat medicul Laura Topor Bălănescu.

Familia băiatului acuză spitalul că nu are autorizaţie de funcţionare valabilă.

Mariana Ştefan, avocatul părinţilor: "Așteptăm răspunsul de la autoritățile sesizate – dacă au sau nu acreditare să funcționeze ca spital, dacă puteau să efectueze sau nu puteau să efectueze intervenții pentru copii".

Reprezentanții spitalului resping însă acuzaţiile.

Părinţii s-au constituit parte civilă în proces, dar nu s-au hotărât până acum ce despăgubiri vor cere spitalului.

Copilul de un an şi 10 luni a murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în spitalul Sanador din Bucureşti, după ce fusese operat de hernie inghinală. Potrivit Institutului Naţional de Medicină Legală, un şoc hemoragic a fost cauza. După operație, copilul nu s-a simțit bine. Părinții au cerut ajutorul doctorilor din spital. Dar, în final, au fost nevoiți să cheme SMURD-ul.

Colegiul Medicilor din Bucureşti s-a autosesizat şi a demarat o investigaţie în acest caz. Şi Ministerul Sănătăţii a sesizat Colegiul Medicilor pentru verificarea conduitei terapeutice.

