Medicul Adrian Wiener, luat în calcul ca viitor ministru al Sănătății de către USR

Deputatul USR Adrian Wiener este una dintre opțiune Alianței USR PLUS pentru postul de ministru al Sănătății după demiterea lui Vlad Voiculescu.

Adrian Wiener / FOTO: Adrian Wiener / Facebook)

USR îl susţine pe Adrian Wiener, pentru a prelua Ministerul Sănătăţii, însă propunerea nu este încă acceptată de partenerii din PLUS, care consideră că acest post le revine, ca urmare a discuţiilor din alianţă. Pe de altă parte, Plus nu are încă o nominalizare pentru Ministerul Sănătăţii.

Wiener este medic de profesie, iar pe durata pandemiei a revenit în Spitalul Județean din Arad. El a fost candidatul USR PLUS la Primăria Arad, dar a pierdut în fața PNL și apoi a intrat în Parlament.

Ocuparea postului de ministru al Sănătății va face însă obiectul negocierilor din Alianța USR PLUS. Postul revenise PLUS, iar Wiener este membru USR.

ŞTIRILE ZILEI