Mulţi pacienţi de la noi au fost salvaţi cu medicamente despre care se spunea că fac rău, dar care au învins virusul fără efecte adverse. Romania va primi peste 25.000 de doze de Remdesivir. Este a doua cea mai mare cantitate de medicament, după cea primita de Spania.

Adrian Marinescu, medic primar la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a explicat la TVR, ca prima tranșă de flacoane primite ajunge la aproximativ 1200 de pacienți, sunt 5 flacoane pentru fiecare.

Vorbim de pacienții cu forme severe, asta nu înseamnă că nu ne-am dori ca într-un viitor apropiat să avem și pentru cei care au forme medii. cei cu forme severe sunt primii care beneficiază, pentru că în cazul lor trebuie încercat absolut orice, pentru a rezolva situația. Din punct de vedere științific este singurul medicament care are niște lucruri serioase in spate, sunt niște studii care sunt in derulare. Este singurul care a fost aprobat și in SUA și în Europa, deci s-ar putea ca pe viitor să devină tratamentul standard, spune epidemiologul Adrian Marinescu.

Medicul a mai atras atenția că asimptomaticii pot transmite boala.

Că într-adevăr asimptomaticul transmite într-o măsură mai mică, este un principiu în bolile infecțioase. Este altceva, dar asimptomaticul nu îl recunoaștem, este pe lângă noi, iar riscul transmiterii în momentul în care este un contact prelungit există, vorbim de familie, locul de muncă, la o terasă, arată epidemiologul.

Adrian Marinescu a mai explicat că un contact prelungit este acela care depășește 14-15 minute.

Potrivit medicului 80% dintre persoanele infectate sunt asimptomatice.

