Medicii se așteaptă la o nouă creștere a cazurilor de COVID după începerea școlii și recomandă prudență

Cifrele arată că valul 6 este în scădere. În toată săptămâna trecută au fost confirmate aproape 39.000 de cazuri noi, cu un sfert mai puţine decât în săptămâna anterioară. Un semn bun este că şi numărul de decese a început să scadă: au fost 164 în ultimele șapte zile, faţă de 182, în săptămâna anterioară. Şi rata de pozitivitate a testelor este tot mai mică, iar autorităţile sunt încrezătoare că trendul descrescător se va mentine.

Dr Adrian Marinescu, medic primar infecționist, director medical la Institutului „Matei Balș” din Capitală: „Începe să scadă adresabilitatea în circuitul COVID. Dacă mă uit la tot ce a însemnat experienţa ultimului val sau experiența valului actual, este evident că cei mai mulţi au făcut forme uşoare şi procentul este mic al celor care ajung la Terapie Intensivă, dar, din păcate, tot se întâmplă şi ne dorim să nu avem deloc pacienţi care evoluează imprevizibil. Totuşi, ar trebui să fie prudenţi, că nimeni nu are garanţia că va face sigur o formă uşoară, că nu se va interna în spital şi că lucrurile se vor rezolva în trei - patru zile.”

Adriana Pistol, secretar de stat în Ministerul Sănătății: „Deocamdatp nu ne aşteptăm la fenomene deosebite, doar cu întoarcerea din vacanţe şi începerea şcolilor ne putem aştepta din nou la o creştere a numărului de cazuri."

Secvenţierile arată clar că se răspândesc şi la noi subvariantele foarte contagioase de virus. În 16 la sută din probe a fost depistată subvarianta BA5.

Prof. univ. dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Soxcietății Române de Epidemiologie: „Mulţi dintre cei care am rezistat doi ani şi nu ne-am infectat, la această subvariantă mutantă, de cinci ori mai transmisibilă decât varianta iniţială, nu am reuşit să izbândim. (...) Am fost aproape sigur că nu o să fac o formă gravă de boală. Liniştea pe care am avut-o mi-a fost dată de faptul că aveam trei vaccinuri făcute”.

Medicii le recomandă în continuare vaccinarea celor cu risc mare de complicaţii şi deces.

