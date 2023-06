Medicii români, în prag de burnout. Cei mai obosiți sunt medicii din secţiile de terapie intensivă, oncologie şi pediatrie-interne. Epuizarea personalului are efecte negative și asupra pacienților

Aproape o treime dintre medicii din România sunt expuşi la burnout. Epuizarea nu are efecte doar asupra lor, ci şi asupra pacienţilor, atrag atenţia cei care au realizat studiul. Grupa de vârstă cea mai afectată este cea a medicilor tineri, sub 35 de ani. Totul se suprapune şi pe o lipsă a cadrelor medicale în mai multe zone ale ţării.

Volumul de muncă, presiunea timpului, încărcătura emoţională sau deciziile pe care trebuie să le ia, uneori contratimp, pentru salvarea unei vieţi sunt doar câteva dintre motivele care îi duc pe medicii din România în pragul burnout-ului. Nu-i ajută nici faptul că se luptă de multe ori cu lipsa resurselor în clinicile în care lucrează, că fac gărzi în clădiri în care nu s-a mai investit nimic de ani de zile sau faptul că birocraţia le reduce drastic din timpul petrecut cu pacienţii.

"Practica medicală e subjugată documentaristicii, a devenit covârşitoare corvoada 'acoperirii' cu hârtii față de actul medical propriu-zis”, se precizează în răspunsul medicilor la chestionarul Colegiului Medicilor din România.

"Problema este că munca medicului este foarte stresantă, într-un sistem incoerent, cu legislație stufoasă, cu schimbări frecvente, medicul trebuie să se pună la punct cu partea juridică prima dată şi apoi abia are timp şi de perfecționarea în domeniul medical, medicul nu mai are viață personală, nu mai are timp pentru el", au răspuns medicii în chestionar.

Datele studiului făcut de Colegiul Medicilor arată că 36% dintre medici riscă să ajungă la burnout. Cel mai grav e că mai bine de jumătate dintre ei vorbesc despre epuizare fizică.

Daniel Coriu, preşedintele Colegiului Medicilor din România: Burnot-ul va avea o consecință directă asupra actului medical. Unui astfel de medic, în burnout, îi va fi greu să își desfășoare activitatea, va avea bineînțeles o scădere a capacității de empatie și, bineînțeles, va fi mai puțin implicat în îngrjirea pacientului.

47% dintre medicii cu vârsta sub 35 de ani se confruntă deja cu burnout. Cei mai mulţi sunt în Bucureşti și în zona Olteniei. Cei mai obosiţi sunt medicii din secţiile de ATI, Oncologie şi Pediatrie-Interne, unde, de ani de zile sunt şi probleme cu lipsa de personal.

Radu Mihai Dumitrescu, medic ATI: Dacă privim doar rezultatele unui astfel de scor, ar însemna că punem în centru medicul și privim doar această situație, dar ar trebui să punem în centru ambii parteneri, atât medicul, cât și pacientul. Altfel spus, suferința medicului se reflectă în suferința pacientului și invers.

În România, media este de 2,9 medici la o mie de locuitori. Dar harta ne arată că, în timp ce în Capitală sunt peste 7 medici la mia de locuitori, sunt şi judeţe în care există doar un medic la acelaşi număr de persoane.

