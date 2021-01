70 de persoane vaccinate "peste rând" la Suceava EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Pentru că Agenția Europeană a Medicamentului a autorizat extragerea a șase doze dintr-o fiolă de vaccin Pfizer/BioNTech, față de cinci până acum reprezentanții DSP Suceava au văzut că le rămâne un număr destul de mare de vaccinuri pe care nimeni nu voia să le arunce.

Diferența provine din folosirea unui ac mai mic în așa fel încât substanță să nu rămână pe acesta sau pe pereții flaconului. Așa se face că din cele 350 de doze de vaccin programate pentru Suceava, s-a ajuns la 420.

Diferența trebuia folosită cumva și astfel au fost vaccinate și 70 de persoane care nu erau pe lista de priorități, dar se aflau în preajma centrului de vaccinare sau au fost informate de către angajații spitalului județean.

”Ne-ar fi părut rău să aruncăm un număr substanţial de doze de vaccin astfel încât am făcut o mobilizare la nivelul spitalului, iar ulterior lucrurile s-au făcut publice pe calea reţelelor de socializare astfel încât au venit la spital mai multe persoane decât am preconizat noi. Chiar dacă nu erau toţi cadre medicale am fost bucuroşi că am avut aşa o adresabilitate mare astfel încât am folosit dozele de vaccin şi pentru persoane care nu erau din personalul medico-sanitar, dar erau cetăţeni ai municipiului Suceava, care la fel ca noi sunt expuşi la virusul care este printre noi. În acest fel am conlucrat la binele întregii comunităţi”, spune dr. Gabriela Băncilă, purtatorul de cuvant DSP Suceava.

