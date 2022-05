Medicii de familie, păgubiți: Au rămas cu peste 100.000 de teste COVID nedecontate. CNAS: Toți doctorii își vor primi banii

Din ianuarie, orice persoană cu simptome de Covid a putut face testul rapid în cabinetele medicilor de familie, care încheiaseră contracte pentru acest serviciu cu Casa de Asigurări. Medicii au cumpărat testele şi urmau să fie plătiţi cu 50 de lei pentru fiecare testare.

Dr. Marina Pârcălabu, medic de familie, Bucureşti: „Totul am cumpărat. Nu am primit încă niciun ban. Am o pierdere de ceva zeci de mii probabil, în acest moment, eu cumpărând testele şi făcând toate testările gratuit din acel moment”.

Reporter: O să mai faceţi testări în continuare?

Dr. Marina Pârcălabu: „Nu mai fac de o bucată de timp. Am făcut până acum strict pentru pacienţii mei. În acea perioadă făceam testări şi pentru alţi pacienţi. Veneau şi de la instituţiile din jur şi de la alţi medici care nu testau.”

Sunt medici care au testat şi peste 200 de pacienţi fiecare, dar pentru unul singur au primit banii cuveniţi. În total, sunt peste 100.000 de teste rapide făcute în ianuarie şi februarie încă neplătite, după cum estimează Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie. Sunt probleme mai ales cu decontarea testelor făcute în săptămânile în care medicii de familie nu le-au putut raporta direct în Coronaforms pentru că încă nu aveau acces în plaformă. Raluca Zoițanu: „S-au pierdut, pur şi simplu medicii le-au raportat în alt sistem, sistemul Rapter, de acolo DSP le-a transmis în Coronaforms şi nu există nicio cale de a lega acele date transmise de DSP de medicul care le-a făcut, decât dacă se reconstituie baza de date cu Rapter. Încet-încet există şi riscul acesta ca medicii de familie să nu mai vrea să facă servicii noi”.

Reprezentanții CNAS ne-au transmis că au fost probleme în sistemul de raportare. Casa le remediază pe toate, precizează oficialii, care dau asigurări că toți medicii de familie își vor primi banii pentru testele făcute.

Peste 4.000 de cabinete ale medicilor de familie s-au implicat în testarea rapidă pentru Covid, în toată țara.

