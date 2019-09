Medicii, tot mai afectați de burnout EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Anda este medic rezident în anul 5, la spitalul Universitar din Capitală. Munca în urgenţă zi de zi este solicitantă, iar gărzile dificile. Îi este din ce în ce mai greu să împace viaţa de familie cu profesia pe care şi-a ales-o şi care îi aduce multe satisfacţii.

“Fizic, eşti foarte obosit, nervos, nu ai chef să faci absolut nimic, decât să stai în pat şi să dormi. Este greu, dar nu avem ce să facem, nu sunt rezidenţi, este o specialitate grea. Probabil că la un moment dat stresul ăsta continuu o să se resimtă”, spune Anda Robu-Anicescu, medic rezident Medicină de urgenţă.

Aşa cum s-a întâmplat în cazul multora dintre colegii ei, medici cu experienţă. Iar epuizarea poate să ducă la grave probleme de sănătate.

Sindromul „Burnout" are o gamă variată de simptome cauzate de activitatea desfășurată la locul de muncă, în combinație cu alți factori de stres. Oboseală, lipsa puterii de a mai empatiza, dureri abdominale, dureri de cap şi lipsa puterii de concentrare.

După dispariţia fulgerătoare a asistentei din Iaşi, care a făcut infarct la ieşirea din tura de noapte, Ordinul Asistenţilor trage un semnal de alarmă.

“Trebuie să recunoaştem că avem o problemă, iar filiala Iaşi s-a preocupat de acest subiect de foarte mult timp. Am avut o campanie în spitale cu doi psihologi, prin care am aplicat chestionare colegilor noştri şi am încercat să identificăm persoane care au “burnout” şi să le acordăm asistenţa necesară”, spune Lilian Pintilie, preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali din Iaşi.

Frecvent însă, medicii se zbat singuri în hăţişul de stări care-i duce spre un eşec sigur.

Constantin Cornea, psiholog: “Medicii, în general, se confundă cu mediul de lucru. Dacă mediul de lucru e încărcat de suferinţă, ei se confundă cu stările pacienţilor. Intră, pur şi simplu, într-un cerc vicios”.

Un raport global arată că jumătate dintre medicii chestionaţi sunt victime ale fenomenului de burnout. Cercetarea a inclus peste 20.000 de cadre medicale din Statele Unite şi Europa.

ŞTIRILE ZILEI