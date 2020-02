Medic anestezist: Copilul de 4 ani din Pitești care a murit a fost sedat cu aceeași substanță care l-a ucis pe Michael Jackson

Propofol / FOTO: https://news.sky.com/

Specialistul, care a vorbit sub protecția anonimatului, spune că propofolul folosit pentru analgo-sedare nu este sigur pentru copiii sub 16 ani. În cazul acestora, substanța poate da reacţii adverse severe precum oprirea respiraţiei, hipotensiune şi bradicardie severă.

Potrivit medicului anestezist, în cazul decesului copilului de 4 ani, presa a făcut o confuzie majoră între două tipuri de anestezie: cea generală şi analgo-sedarea. Potrivit specialistului, copilului de 4 ani nu i s-a făcut anestezie totală, deoarece aceasta se face cu pacientul intubat, numai într-un bloc operator. Medicii i-au făcut băiatului analgo-sedare.

„Este o sedare, este un amestec de midazolam cu propofol care dă o stare mai profundă, uneori şi spre hipnoză, somn, care permite anestezistului să-şi facă anestezia locală, şi confortul pacientului”, a explicat anestezistul.

Medicul spune că analgo-sedarea se practică în multe cabinete, dar nu este recomandată la copiii sub 16 ani din cauza reacțiilor adverse pe care le are: „Pentru sedare, partea premergătoare hipnozei, este contraindicat să se facă la copiii sub 16 ani pentru că nu este stabilită siguranţa propofolului la această categorie de pacienţi.”

Potrivit acestuia, la adulţi, propofolul dă mai puţine reacţii adverse decât la cei mici și cabinetul medical ar trebui să aibă infrastructura necesară pentru a trata rapid aceste reacţii, şi are datoria de a explica părinţilor riscurile.

„Cele mai frecvente reacţii adverse sunt apneea, deci oprirea respiraţiei, hipotensiunea şi bradicardia severă”, conchide medicul anestezist.

În America propofolul se foloseşte exclusiv în spitale, şi nu în cabinetele stomatologice. Iar pacienţii de acolo sunt reticienţi când aud de această substanţă care i-a adus moartea lui Michael Jackson.

