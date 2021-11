S-au întors acasă medaliații României la Campionatul European de Natație care a avut loc în Rusia. David Popovici a adus primul titlu european pentru țara noastră în bazin scurt, de când se organizează această competiție, din 1991. Ascensiunea adolescentului român a atras atenția specialiștilor din natație din toată lumea. „David Popovici, New Kid on the Block", a titrat una dintre cele mai prestigioase publicații sportive, revista Swimming World, care i-a dedicat coperta din luna octombrie. Delegația României a mai cucerit un argint și un bronz prin Robert Glință.

Sportivul român David Popovici a afirmat, luni, la întoarcerea de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt (25 de metri) de la Kazan (Rusia), unde a câştigat medalia de aur în proba de 200 m liber, că se bucură că a putut scrie "puţină istorie" în nataţia românească şi că obiectivul său este de a deveni cel mai bun din lume.

"Mă bucur că am putut fi la aceste Europene, că am putut concura. Am fost foarte uniţi şi ne-am distrat. Eu şi Vlad (Stancu), fiind cei mai mici, am câştigat foarte multă experienţă, ne-am bucurat de toate probele. Şi mă bucur că am putut să scriu puţină istorie pentru ceea ce înseamnă înotul românesc. M-am distrat în finală, tot concursul a fost pentru a câştiga mai multă experienţă şi să văd ce pot face pe un teren pe care nu îl stăpânesc atât de bine, într-un bazin semiolimpic. Mă bucur că am ieşit campion european acum în bazin scurt, dar sunt conştient că mulţi dintre adversarii mei au lipsit, nu au venit din anumite motive. Ar fi fost o competiţie şi mai intensă dacă erau toţi adversarii mei aici. Dar mă bucur că am reuşit să câştig, obiectivul meu este să fiu cel mai bun din lume şi cu siguranţă se va întâmpla asta în următorii ani. Cred că la Tokyo am învăţat să îmi stăpânesc mai bine emoţiile, am învăţat să îmi văd mai bine de culoarul meu şi să mă concentrez pe ceea ce ştiu să fac cel mai bine", a declarat Popovici la Aeroportul ''Henri Coandă'', unde delegaţia României a fost aşteptată de ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, de preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec, şi preşedintele CS Dinamo, Ionuţ Popa.

Referitor la incidentul din proba de 400 de metri, când s-a oprit înainte de finalul cursei, Popovici a spus că a fost o greşeală de numărătoare, care nu se va mai repeta în viitor: "La 400 de m sunt 16 bazine în bazin scurt şi pur şi simplu mi s-a întâmplat să nu mai număr bine, dar am învăţat din asta şi nu cred că se va mai întâmpla prea curând."

Medaliat cu argint şi bronz la Campionatele Europene de înot în bazin scurt (25 de metri), Robert Glinţă a declarat, luni, la întoarcerea în ţară, că performanţele obţinute la Kazan au fost deosebite având în vedere că nu a tratat cu "maximă seriozitate" competiţia, fiind interesat de atingerea unui maxim de formă la campionate mai importante: "Nu cred că aşteptările cresc în ceea ce mă priveşte, dorinţa de a obţine o performanţă cât mai bună şi paşii pe care îi fac în această direcţie sunt pentru că încerc să consolidez toată munca pe care o pun la punct. Şi la Paris (JO 2024), dacă se va întâmpla să obţin o medalie, nu contează culoarea, nu voi fi decât un înotător mult mai consacrat şi care a învăţat prin toată această experienţă cu suişuri şi coborâşuri, care ne defineşte ca sportivi şi ca oameni. Performanţa pe care eu am obţinut-o este cu totul deosebită, am reuşit să îmi îmbunătăţesc proprii mei timpi naţionali într-o perioadă foarte scurtă, am pus la punct nişte lucruri. Chiar dacă acest Campionat European este un obiectiv destul de important, nu l-am tratat cu maximă seriozitate, pentru că sunt foarte mulţi paşi de făcut în vederea obţinerii unui vârf de formă la nişte campionate mai importante. Aşa că a fost o competiţie luată din mers, ca să spun aşa. De aceea aceste rezultate sunt îmbucurătoare pentru parcursul pe care îl am în vizor pentru viitor."

El a ţinut să-l felicite pe colegul său David Popovici, campion european în proba de 200 de metri liber, despre care a spus că a "scăpat turma", dar şi performanţele lui Vlad Stancu, 16 ani, care a reuşit să doboare în competiţia din Rusia 11 recorduri naţionale.

"În primul rând, vreau să îi transmit felicitări maxime lui David, este senzaţional ceea ce acest puştiulică reuşeşte să facă la o asemenea vârstă. Am auzit că este unul la un milion, dar eu cred că este unul la un miliard. Şi ne bucurăm că, din când în când, mai apare câte unul care să scape turma. Performanţele sunt foarte bune, cred că de mult timp nu s-a mai întâmplat să se obţină atâtea performanțe deosebite. Vlad a bătut 11 recorduri naţionale la vârsta de 16 ani, şi recorduri la seniori care păreau la un moment dat de nedoborât", a arătat sportivul.

Înotătorul Vlad Stancu a afirmat că s-a simţit bine în postura de cel mai tânăr concurent de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt (25 de metri): "A fost bine, m-am distrat, am doborât 11 recorduri naţionale, am căpătat foarte multă experienţă, am fost cel mai tânăr sportiv, la 16 ani. La următoarele ediţii va fi sigur şi mai bine, cu multe finale şi poate şi podiumuri şi ne aşteptăm la rezultate cât mai bune. Îţi dă un sentiment foarte plăcut să fii cel mai tânăr într-o competiţie, dar în acelaşi timp a fost un fel de luptă, pentru că am putut să mă afirm prin rezultatele mele şi cred că am făcut o treabă destul de bună."

