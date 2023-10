Meciul Olympique Marseille – Lyon a fost anulat după ce autocarul oaspeţilor a fost atacat. Antrenorul Fabio Grosso a fost rănit

“În acord cu Olympique Lyon şi cu protocolul, decizia de a nu începe meciul a fost oficializată”, a anunţat arbitrul Francois Letexier, adăugând că rapoartele au „fost transmise autorităţilor competente care vor decide urmările”.

În cadrul unei reuniuni a celulei de criză instituite după incidentele survenite la Stade Velodrome, „Olympique Lyon şi-a manifestat dezacordul de a susţine meciul ţinând cont de circumstanţe”, a confirmat Liga de fotbal profesionist (LFP) într-un comunicat.

„Comisia de competiţii este cea care se va pronunţa asupra acestei partide”, se mai arată în comunicat.

Antrenorul italian al lui Lyon, Fabio Grosso, şi secundul său, Raffaele Longo, au fost răniţi în incidentele din exteriorul stadionului. Conform imaginilor difuzate de Prime Video, antrenorul a apărut cu faţa însângerată, apoi cu un bandaj la cap în timp ce părăsea infirmeria de la Stade Velodrome.

O fotografie publicată pe contul X (fost Twitter) l-a prezentat culcat pe o targă, cu o plagă la nivelul arcadei stângi, deasupra ochiului. Conform lui Olympique Lyon, antrenorul a suferit traumatisme multiple şi a acuzat ameţeli.

#BREAKING: The French football club Lyon has had their bus attacked by Marseille fans.



The manager Fabio Grosso has been seriously injured.#Marseille #Lyon #League1 #Attack #French pic.twitter.com/bRN6oVR4wR