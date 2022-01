Măsurile propuse de PSD pentru criza facturilor la energie | Cîţu: PNL va propune ca pentru consumatorul casnic să ne întoarcem la un preţ reglementat pentru energie

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat luni finalizarea pachetului de măsuri pentru stoparea creşterii facturilor la energie şi gaze, printre care a amintit reducerea nivelului plafonării tarifelor, dublarea volumelor lunare de consum şi reducerea TVA de la 19 la 5%.

"PSD a finalizat astăzi pachetul de măsuri care poate stopa creşterea facturilor la energie şi gaze. Am redus nivelul plafonării tarifelor, am dublat volumele lunare de consum şi am scăzut TVA de la 19 la 5%. În acest fel, peste 90% dintre consumatori, persoane fizice şi companii, vor beneficia de scăderea facturilor pe care le vor primi după 1 februarie, facturi corespunzătoare lunii ianuarie. De aceeaşi protecţie vor beneficia şcolile, spitalele, companiile de transport public, instituţiile de cultură, ONG-urile. Aceste măsuri trebuie aplicate de la 1 februarie, fiindcă suntem în plină iarnă, în lunile de consum energetic maxim, iar românii au acum cea mai mare nevoie de ajutor", a scris Ciolacu, pe Facebook.

El a adăugat că PSD a propus, de asemenea, un set de soluţii pentru descurajarea comportamentului speculativ al firmelor din energie şi măsuri pe termen scurt şi mediu pentru rezolvarea problemelor structurale ale industriei energetice.

"Vom prezenta aceste măsuri în scurt timp, în şedinţa coaliţiei, cu speranţa că partenerii noştri vor înţelege rapid că soluţiile PSD sunt simple, eficiente şi cu un impact minim asupra bugetului. Românii aşteaptă de la noi responsabilitate, nu certuri sterile şi ieşiri filosofico-inutile pe la televizor", a încheiat Ciolacu.

Măsurile propuse de PSD:

• Prețul energiei electrice se plafonează la 0,308 lei/kWh. Prețul gazelor se plafonează la 0,2 lei/kWh;

• Acordarea unei compensații de 0,29 lei/kWh pentru energie electrică și a unei compensații de 0,06 lei/kWh pentru gaze;

• TVA redus de la 19% la 5% pentru energie electrică și gaze de la 1 februarie atât pentru consumatorul casnic cât și pentru IMM-uri;

• Dublarea plafonului de consum până la care se aplică compensarea;

• Facturile greșite să se recalculeze fără penalități. În aceeași perioadă, debranșarea să fie interzisă; Penalizarea dură a oricărui abuz;

• Pentru IMM-uri și servicii esențiale (instituții publice, școli, spitale, creșe, infrstructură critică, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale) - plafonarea prețurilor la energie la 0,700 lei/kWh (inclusiv TVA) și plafonarea prețului la gaze la 0,300 lei/kWh (inclusiv TVA);

• Supraimpozitarea, acolo unde se face profitul, nu doar la producător, ci pe tot lanțul; reglementarea marjei de profit pe tot lanțul.

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, liderul PNL, a declarat, luni, înaintea şedinţei coaliţiei de guvernare, că PNL propune ca, pentru o perioadă determinată, consumatorul casnic să plătească un preţ reglementat la energie, iar pentru companiile mici şi mijlocii să fie o variantă de compensare a preţului de la buget.

„PNL va avea două propuneri simple: pentru consumatorul casnic este varianta de a ne întoarce pe o perioadă determinată până în 6 luni de zile, poate mai puţin, la un preţ reglementat, pentru consumatorul companii mici, mijlocii şi restul consumatorilor discutăm de variante de compensare de la buget”, a afirmat Cîţu.

El a explicat că este vorba de un preţ reglementat, aşa cum a fost pe piaţa reglementată.

ŞTIRILE ZILEI