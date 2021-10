Măsuri sporite de siguranță în spitalele oncologice. La Cluj-Napoca, triajul pacienților se face într-un amfiteatru

Institutul oncologic din Cluj-Napoca funcționează la capacitate maximă. Medicii nu vor să lase niciun pacient fără tratament. Pentru că e nevoie de un control minuțios al bolnavilor înainte de a intra în spital, triajul se face cu o mai mare atenție și într-o clădire mai încăpătoare, care servea drept amfiteatru. Până acum, pacienții erau consultați în corturile improvizate din curtea institutului.



Asis. univ. dr. CĂTĂLIN VLAD, managerul Institutului Oncologic Ion Chiricuță din Cluj-Napoca: Am mărit capacitatea de tratament în spitalul de zi, pentru chimioterapie. Am făcut asta prin prelungirea programului de lucru, în două ture, ca să nu fie aglomerație.



Institutul Oncologic lucrează și la un proiect prin care să le asigure pacienților din județul Cluj transport de acasă la spital și invers. În acest fel, sunt și mai în siguranță.



MIRELA POPESCU, reprezentant asociația "Redescoperă Fericirea. Stop cancer!": Este important ca pacienții care se află în situații speciale, așa cum am fost și eu odată, să știe că nu sunt singuri.



Și la Institutul Oncologic din Iași, pacienții sunt internați și tratați ca și înainte de pandemie.



Directorul medical, dr. Gabriel Dimofte, Institutul Regional de Oncologie: În acest moment avem o uşoară restrângere a internărilor, pentru a putea face faţă cazurilor pe care le avem deja internate. În rest, pacienţii oncologici, ca şi până acum, sunt văzuţi, sunt trataţi fără niciun fel de restricţii. Toate tratamentele ambulatorii de chimioterapie, de radioterapie se fac în continuare.

Încă de acum o săptămână, în spitalele non-covid au fost suspendate internările și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgente și care pot fi reprogramate. Sunt însă și excepții, așa cum sunt pacienții oncologici.



Dr. RAED ARAFAT, șeful DSU: Nu se aplică Urgenţelor, femeilor însărcinate care necesită controale obligatorii, pacienţilor cu afecţiuni oncologice cronice sau care necesită proceduri de dializă, care trebuie să se prezinte periodic pentru monitorizare, investigaţii sau tratament, astfel de proceduri medicale urmând să fie realizate în continuare.

Pacienții nu trebuie să evite să se adreseze medicului care le monitorizează boala. Acesta va fi cel care va decide dacă este nevoie de internare sau de alte investigații în spital.

