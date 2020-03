Cehia reintroduce controale la frontieră EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Toate masinile care ajung la cele 11 puncte de trecere lasate deschise la frontierele Cehiei cu Germania si Austria sunt controlate, iar pasagerilor li se ia temperatura.

Strainii din țările de risc nu pot intra in Cehia. Cehii care vin de acolo intrau automat in carantina. La Praga s-au format cozi in fața centrelor mobile unde oamenii care cred ca au simptome COVID 19 sunt testati. Cehia are confirmate 150 de cazuri. Premierul a declarat că nu poate aștepta după sfaturile Bruxelles-ului si că fiecare țară acționeaza independent in aceasta criza.

Deși rămân deschise supermarketurile și farmaciile, cehii s-au înghesuit la cumpărături înainte ca marile magazine sa se inchida, iar ritmul vietii sa se adapteze noii crize.

Și Polonia a reintrodus controale la frontieră pentru 10 zile, cu posibilitatea extinderii la 20 de zile si apoi la o lună. Interzice intrarea străinilor în țară. Polonezii aflati in strainatate pot reveni acasa, urmând sa intre automat in carantina pentru 14 zile. Măsurile intră in vigoare duminică la miezul noptii.

Între timp, în Austria, două regiuni afectate de coronavirus au intrat în carantină și au fost instalate filtre ale politiei. Guvernul austriac pregătește un pachet economic pentru sprijinirea companiilor afectate de coronavirus, în valoare de 4 miliarde de euro.

ŞTIRILE ZILEI